Circumetnea, 350 milioni per il tratto tra Piazza Stesicoro e l’aeroporto

Nuovi investimenti per la ferrovia leggera di Catania

I lavori partiranno a febbraio 2022 per concludersi nel 2025

350 milioni di euro il valore del progetto

Un nuovo tassello si aggiunge alla Circumetnea di Catania, grazie alla firma del contratto per la nuova tratta che collega Stesicoro all’Aeroporto di Fontanarossa. Entro tre mesi dovrà essere completata la progettazione esecutiva dell’opera, per poi passare alla fase di cantiere. L’obiettivo del governo regionale è far partire i lavori entro febbraio 2022.

L’opera

L’appalto prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di prolungamento della rete metro fra piazza Stesicoro, in centro città, e l’aerostazione “Vincenzo Bellini” attraverso 8,8 chilometri di binari sotterranei e la costruzione di otto nuove stazioni.​

«Superati i contenziosi – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture della Regione siciiliana, Marco Falcone – siamo dunque pronti per portare, entro il 2025, la metro fino allo scalo aereo di Fontanarossa, traguardo atteso da decenni per la mobilità dell’intera Sicilia orientale. Ammontano a oltre 350 milioni di euro i fondi che il governo Musumeci ha ottenuto dall’Europa e destinato all’opera”.

Un’opera pensata all’epoca di Giolitti

La Circumetnea è una ferrovia storica della rete regionale. Venne chiamata così in ragione del suo tracciato che abbraccia Catania e la valle dell’Etna. La concessione per quest’opera risale al 1889 e il provvedimento recava, tra le altre, la firma del Ministro del Tesoro del Governo dell’epoca Giolitti. I lavori, affidati alla Società Siciliana dei Lavori Pubblici, che faceva capo all’imprenditore inglese Robert Trewhella, prevedevano la costruzione di una linea a scartamento ridotto (950 mm) per collegare il porto di Catania, passando per la città e, appunto, per i principali centri etnei, fino a Riposto. Il primo tratto di questa ferrovia leggere fu inaugurato nel 1895, con il collegamento tra Catania Borgo e Adrano.

La ristrutturazione

Dalla fine degli anni ottanta la linea sta attraversando un percorso di totale ristrutturazione, per rendere più efficienti le proprie infrastrutture ferroviarie e costituire un moderno sistema di trasporto alternativo all’automobile. Anche la tratta Stesicoro-aeroporto fa parte di questo progetto.