Da Torino a Palermo per business, impresa cerca competenze digitali

C’è anche una piccola impresa che da Torino che ha deciso di venire ad accelerare il proprio business plan nella struttura del Lumsa Digital Hub – Factory Accademy a Palermo, grazie ad una opportunità offerta da Invitalia.

Si tratta di Immodrone, una società specializzata nelle rilevazioni ad uso immobiliare e ospitalità turistica tramite la tecnologia dei droni.

La Srl è nata nel maggio 2015 a Torino grazie alla misura Smart & Start di Invitalia ed era presente come mentor all’Hackaton Hack The Future organizzato da Lumsa Digital Hub alla Masseria La Chiusa in provincia di Palermo, manifestazione di 48 ore che ha portato a confronto un centinaio di studenti da Roma e Palermo con aziende e docenti.

“Portiamo a Palermo una parte importante della nostra azienda”, dice Marco Rimondi, business developer della società “tutto il centro di sviluppo per la intelligenza artificiale e all’interno dell’incubatore creeremo un gruppo di sviluppatori di AI dedicato al riconoscimento di immagine da applicare al settore immobiliare e al mercato più ampio delle infrastrutture e dei rilievi. Le professionalità che cerchiamo sono elevate e specifiche dedicate all’intelligenza artificiale e allo sviluppo di software che comprendono machine learning e big data. Profili innovativi che porteremo nella sede di Palermo”.