Ferrovia Trapani Palermo, a novembre la gara d’appalto per affidare i lavori

144 milioni di euro è il costo dell’opera

I lavori dovranno essere completati entro il 2025

Quella tratta ferroviaria è sospesa da più di otto anni

Parte il conto alla rovescia per il via ai lavori di ripristino della tratta ferroviaria Trapani Milo. “Entro il 3 novembre, come da impegno assunto da Rfi, verrà pubblicata la gara da 144 milioni di euro per il ripristino della tratta ferroviaria. Un passo in avanti, atteso da tempo, possibile grazie al costante raccordo che il governo Musumeci mantiene con il gruppo Ferrovie dello Stato, per vigilare sulle opere e gli interventi da mettere in campo”: è la dichiarazione rilasciata dall’assessore regionale delle Infrastrutture in Sicilia, Marco Falcone, a conclusione del vertice programmatico dedicato al progetto.

Dal 2013 è un binario morto

La linea ferroviaria che collega Palermo e Trapani via Milo è bloccata, sospesa da oltre otto anni. I treni vennero fermati nel 2013 a causa di una grave situazione di dissesto idrogeologico, che si andava a sommare ad altre criticità tecniche sulla linea: erosione del fondo degli alvei, erosione delle fondazioni delle pile dei viadotti, instabilità delle scarpate di rilevati e trincee, fessurazioni su opere esistenti. In pratica, la terra stava letteralmente inghiottendo quei binari.

L’opera è stata ritenuta “strategica” dal Governo nazionale

Il via libera alla pubblicazione della gara d’appalto conferma quanto era stato indicato, lo scorso mese di agosto, dal commissario straordinario dell’opera, l’ingegnere Filippo Palazzo (nominato dal Ministro delle Infrastrutture). Ad agosto, infatti, l’ufficio del Commissario straordinario aveva emanato due ordinanze per sbloccare i lavori e fissano il cronoprogramma delle attività. La Trapani Milo è compresa nell’elenco dei progetti “licenziati” dal Ministero delle Infrastrutture come “strategici” e affidato a gestione commissariale.

Gli interventi da realizzare sulla Trapani Milo

Gli interventi su quel tratto di rete ferroviaria sono divisi in due opere principali. Il primo è il vero e proprio ripristino della “Palermo-Trapani Via Milo”, nella tratta Alcamo Diramazione-Trapani. Il Commissario ha fissato una deadline per questa opera: dicembre del 2025. Il secondo intervento, invece, riguarda, la realizzazione di un sottovia a Trapani. Anche in questo caso, i tempi sono contingentati e si prevede la consegna del sottovia entro la fine di dicembre del 2023.

Cronoprogramma ripristino della “Palermo-Trapani Via Milo”

Nella nota pubblicata dalle Ferrovie dello Stato veniva anche specificato il cronoprogramma delle attività: