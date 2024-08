Fulmine colpisce spiaggia di Alba Adriatica e causa alcuni feriti di cui uno grave

L’incidente

Un drammatico incidente si è verificato sulla spiaggia di Alba Adriatica, una delle mete turistiche più frequentate della costa adriatica, quando un fulmine si è abbattuto improvvisamente tra i bagnanti. L’evento si è verificato intorno a mezzogiorno, sorprendendo i turisti che si godevano una giornata di sole.

I danni e i soccorsi

Il fulmine ha coinvolto almeno tre persone, una delle quali ha riportato gravi ferite. Il ferito, in condizioni critiche, è stato immediatamente soccorso dai servizi di emergenza, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Teramo. Le altre due persone coinvolte sono state trattate sul posto per lesioni minori e lo shock.

Zona dell’impatto

L’incidente è avvenuto tra le concessioni Piccolo Chalet e Copacabana, un’area molto frequentata dai turisti durante i mesi estivi. La spiaggia è stata temporaneamente evacuata per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per verificare la presenza di ulteriori rischi.

La pericolosità dei fulmini in mare

I fulmini rappresentano un pericolo significativo, specialmente in aree aperte come le spiagge. L’acqua salata, un eccellente conduttore di elettricità, aumenta il rischio di scariche elettriche durante i temporali. Quando un fulmine colpisce l’acqua, l’elettricità si diffonde rapidamente, mettendo in pericolo chiunque si trovi nelle vicinanze.

Le condizioni meteorologiche mutevoli possono trasformare una giornata soleggiata in una situazione pericolosa, motivo per cui è fondamentale prestare attenzione agli avvisi meteorologici e alle segnalazioni di temporali in arrivo. Gli esperti consigliano di lasciare immediatamente la spiaggia al primo segno di temporale e di cercare riparo in un edificio sicuro o in un veicolo con tetto in metallo.

Consigli per la sicurezza

È importante che bagnanti e turisti siano consapevoli dei rischi associati ai temporali estivi. Si raccomanda di: