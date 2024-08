Palma di Montechiaro pioniera in Sicilia per l’accesso al mare ai disabili

Palma di Montechiaro è pronta a diventare un simbolo di inclusività e accessibilità grazie a un importante finanziamento di 100.000 euro destinato all’acquisto di dispositivi automatici per consentire alle persone con disabilità motorie di accedere autonomamente al mare. Questo progetto, reso possibile dall’impegno dell’On. Michele Catanzaro e dal supporto della legislazione finanziaria regionale, segna un passo significativo verso l’inclusione e il miglioramento dei servizi turistici nella regione.

Il finanziamento per l’accessibilità a Palma di Montechiaro

Il finanziamento di 100.000 euro ottenuto per Palma di Montechiaro proviene da un emendamento proposto dal Presidente del Gruppo parlamentare PD all’ARS, On. Michele Catanzaro, all’interno della recente legge finanziaria approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Questa somma sarà utilizzata per dotare le spiagge della località di dispositivi che permettano l’accesso autonomo al mare alle persone con disabilità motorie, trasformando Palma di Montechiaro nella prima spiaggia in Sicilia a disporre di tali strumenti.

Importanza dell’accessibilità per le persone disabili

L’installazione di dispositivi automatici per l’accesso al mare rappresenta un progresso significativo in termini di inclusività sociale. Consentire alle persone con disabilità di godere delle bellezze naturali senza ostacoli non solo promuove l’inclusione, ma migliora anche la qualità della vita di molti individui e delle loro famiglie. Questa iniziativa, inoltre, ha il potenziale di attirare un maggior numero di turisti, offrendo servizi che rendono le spiagge di Palma di Montechiaro più accessibili e attrattive per tutti.

Tipologie di dispositivi automatici per disabili

Esistono vari tipi di dispositivi automatici progettati per facilitare l’accesso al mare alle persone con disabilità. Tra questi, i più comuni includono:

Sedia anfibia : Una sedia a rotelle speciale progettata per muoversi su terreni sabbiosi e galleggiare sull’acqua.

: Una sedia a rotelle speciale progettata per muoversi su terreni sabbiosi e galleggiare sull’acqua. Sollevatori mobili : Dispositivi che sollevano e spostano gli utenti da una sedia a rotelle a una sedia anfibia o direttamente in acqua.

: Dispositivi che sollevano e spostano gli utenti da una sedia a rotelle a una sedia anfibia o direttamente in acqua. Passerelle mobili: Rampe che permettono un accesso agevole dalla spiaggia fino all’acqua, adattabili a diverse inclinazioni e terreni.

Palma di Montechiaro come esempio di inclusività

Mario Castronovo, componente dell’assemblea nazionale del PD e segretario cittadino di Palma di Montechiaro, ha espresso grande soddisfazione per l’introduzione di questi dispositivi, sottolineando l’importanza di tale iniziativa come segnale di civiltà e progresso. Inoltre, si auspica che Palma di Montechiaro diventi un modello per altre spiagge in Sicilia e in tutta Italia.

Presenza di dispositivi simili in altre regioni italiane

Anche se Palma di Montechiaro è la prima spiaggia siciliana ad adottare questi dispositivi, altre località italiane stanno facendo progressi simili. In alcune regioni, come l’Emilia-Romagna e la Toscana, alcune spiagge sono già attrezzate con sedie anfibie e sollevatori mobili. La tabella seguente mostra alcune delle località in Italia dove tali dispositivi sono già presenti:

Località Regione Tipologia di dispositivi Rimini Emilia-Romagna Sedia anfibia, sollevatori mobili Viareggio Toscana Passerelle mobili, sedia anfibia Jesolo Veneto Sollevatori mobili

Un futuro più accessibile per tutti

Il consigliere PD Ugo Farulla ha ribadito l’importanza di questo progetto non solo per Palma di Montechiaro, ma come esempio di progresso e inclusione che può essere replicato in tutta la Sicilia. L’iniziativa non solo migliora la qualità della vita delle persone con disabilità, ma rappresenta anche un’opportunità per il potenziamento del turismo accessibile.