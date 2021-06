SS Jonica 106, la strada della morte. Arriva il commissario ma mancano due miliardi

Massimo Simoni commissario per la SS 106 Jonica. “Mancano all’appello 2,2 miliardi”

E’ una delle strade più pericolose d’Italia. Dal 1996 ad oggi più di 25 mila incidenti e oltre 700 morti

E’ l’unica arteria stradale che collega Calabria, Basilicata e Puglia. Fa parte della rete europea E90

La chiamano la strada della morte: è la Statale 106 Jonica, arteria che si estende per 491 km da Reggio Calabria a Taranto, percorrendo tutta la costa jonica di Calabria, Basilicata e parte di quella pugliese. Costituisce una direttrice di traffico di rilevanza nazionale ed è ricompresa nella Strada europea E90. Quando i politici parlano di quella strada la definiscono un collegamento strategico per il Sud Italia, poiché mette in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l’Autostrada del Mediterraneo e l’autostrada A14 “Adriatica” che termina proprio a Taranto.

I soldi che mancano

Ma i soldi per completarla, ammodernarla e metterla in sicurezza non si trovano mai. E non si sono trovati neanche questa volta che lo Stato ha commissariato le opere strategiche. Con il Dpcm di Aprile, la SS106 Jonica è stata commissariata ed affidata alla cura di Massimo Simonini, Amministratore delegato di Anas.

Con quel provvedimento il governo vuole accelerare i lavori della SS106. I soldi non basteranno neanche questa volta. Al commissario sono stati affidati quasi 875 milioni di euro. Quella che sembra una montagna di denaro, non è neanche un terzo del quorum necessario per completare l’opera. L’investimento previsto è disponibile è pari a € 874.643.200, con risorse che derivano per € 437.683.200 derivano dal Fondo Unico Anas, per € 150.000 dal Contratto di Programma 2014 e per € 436.810.000 dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Ma basta rileggere quanto dichiarato dallo stesso Simonini a febbraio di quest’anno, quando ancora vestiva soltanto i panni di manager dell’Anas, per avere l’idea dell’incompiuta prossima ventura. “Gli interventi legati al commissariamento della 106 Jonica sono 12, per un valore di oltre 3 miliardi di euro, di cui però è necessario reperire circa 2,2 miliardi ancora. I finanziamenti ad oggi disponibili sono 885 milioni. Una parte della 106 Jonica – spiega Simonini – è già stata completata e ampliata, per circa 39 km in Puglia e 37 km in Basilicata, mentre in Calabria sono stati adeguati attualmente 67 km. Manca ancora buona parte del collegamento. Una parte di questi interventi è in corso”, parola di Simonini. In pratica, non è stato trovato un solo centesimo in più. Inutile girarci intorno. I proclami della politica cozzano drammaticamente con i dati della strada della morte.

La strada della morte

La Statale 106 Jonica è tra le strade più pericolose d’Italia . Dal 1996, ovvero da quando esiste un sistema di rilevamento nazionale dell’incidentalità e della mortalità stradale, si sono registrati oltre 9.500 sinistri, più di 24.500 feriti ed oltre 700 vittime. Il bilancio di una guerra.

Eppure quella strada è l’unica arteria fondamentale per i collegamenti interni fra l’area della Sibaritide, il Crotonese, il Catanzarese, la Locride e il versante sud-orientale dell’Aspromonte. In pratica è la sola via di comunicazione verso la Basilicata e la Puglia per poter raggiungere l’autostrada adriatica (A14). La Jonica è stata realizzata alla fine degli anni ’20 ed è rimasta, da allora, quasi totalmente invariata per tracciato e struttura, almeno nella parte calabrese. La tratta pugliese e lucana è stata interamente ammodernata a due carreggiate con doppia corsia per senso di marcia e una sezione di 18,60 metri con spartitraffico centrale mentre tutta la rimanente tratta calabrese non è stata ammodernata, fatta eccezione per 55 chilometri circa.

(Foto da stradeanas.it)