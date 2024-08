Sud Top Wine 2024 premia migliori vini del Sud Italia

Il Sud Top Wine è diventato uno dei concorsi enologici più rilevanti del Sud Italia, grazie alla sua capacità di mettere in luce le eccellenze vinicole delle regioni meridionali. Organizzato da Cronache di Gusto, il concorso giunto alla sua sesta edizione ha visto la partecipazione di oltre 500 etichette provenienti da sei regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata e Sardegna. La giuria internazionale, composta da esperti del settore, ha degustato alla cieca i vini in gara, assegnando punteggi in centesimi e premiando le migliori produzioni.

Sud Top Wine nella promozione del vino del Sud Italia

Sud Top Wine non è solo un concorso, ma una piattaforma di promozione che aiuta i produttori del Sud Italia a farsi conoscere nei mercati internazionali. Grazie alla collaborazione con l’agenzia Colangelo & Partners di New York, i vini vincitori sono protagonisti di degustazioni e presentazioni in tutto il mondo, rafforzando la presenza delle etichette meridionali nei mercati globali. Questo concorso è quindi fondamentale per dare visibilità ai vini del Sud Italia, contribuendo a posizionarli tra le eccellenze vinicole mondiali.

La Sicilia: protagonista indiscussa al Sud Top Wine

La Sicilia ha avuto un ruolo di primo piano nel Sud Top Wine 2024, con numerose etichette premiate in diverse categorie. I vini dell’Etna, in particolare, hanno ottenuto riconoscimenti importanti, come l’Etna Bianco Doc A’ Puddara 2022 della Tenuta di Fessina e l’Etna Rosso Doc Pignatuni Vecchie Vigne 2021 della Famiglia Statella. Questi successi non fanno che confermare la qualità e la varietà del patrimonio enologico siciliano, già ampiamente riconosciuto a livello internazionale.

Le altre regioni in gara: Calabria, Puglia e Sardegna

Anche la Calabria, la Puglia e la Sardegna hanno dimostrato di avere una scena vinicola in crescita e di grande qualità. In Calabria, per esempio, il Cirò Rosso Riserva Doc 2021 di Cantina Librandi ha conquistato la giuria con la sua intensità e struttura. In Puglia, il Primitivo di Manduria Doc Riserva 2021 di Cantine San Marzano ha ottenuto il massimo riconoscimento, mentre la Sardegna ha brillato con il Vermentino di Gallura Superiore Docg 2022 di Cantina del Vermentino.

I vini campani e lucani: un crescendo di qualità

Le regioni della Campania e della Basilicata hanno visto emergere alcuni vini di grande valore. In Campania, il Fiano di Avellino Docg 2022 di Feudi di San Gregorio ha impressionato per la sua eleganza e complessità aromatica. La Basilicata, con il suo Aglianico del Vulture Doc 2020 di Cantine del Notaio, ha dimostrato come i suoi vini rossi possano competere a livello internazionale per profondità e potenza.

Sud Top Wine valorizza il patrimonio enologico del Sud Italia

Sud Top Wine continua a essere una vetrina di eccellenza per i vini del Sud Italia, mettendo in risalto non solo le etichette più note, ma anche quelle di produttori emergenti che stanno guadagnando sempre più attenzione. La crescita qualitativa del vino meridionale è evidente, e grazie a concorsi come Sud Top Wine, il Sud Italia sta rapidamente conquistando un posto di rilievo nel panorama vinicolo internazionale.

Ecco le tabelle con i vincitori di Sud Top Wine 2024, suddivise per regione:

Vini Sicilia

Categoria Vino Produttore Etna Bianco Doc A’ Puddara 2022 Tenuta di Fessina Etna Rosso Doc Pignatuni Vecchie Vigne 2021 Famiglia Statella Sicilia Doc Grillo Riserva Grappoli del Grillo 2022 De Bartoli Sicilia Doc Catarratto Vigna di Mandranova 2023 Alessandro di Camporeale Faro Doc Chiano Conti 2017 Tenuta Gatto Terre Siciliane Igt Rosso I’ Surchitti 2021 Camarda Salina Igp Secca del Capo 2023 Colosi Sicilia Igp Catarratto Catarratto 2023 Dei Principi di Spadafora Etna Rosato Doc Nerello in Rosa 2023 Masseria Setteporte Sicilia Doc Spumante Almerita Contessa Franca 2016 Tasca d’Almerita



Vini Calabria

Categoria Vino Produttore Cirò Rosso Riserva Doc Cirò Rosso Riserva 2021 Cantina Librandi Val di Neto Igt Rosso Duca Sanfelice 2020 Cantina Senatore Terre di Cosenza Doc Donnici 2020 Cantine Spadafora



Vini Puglia

Categoria Vino Produttore Primitivo di Manduria Doc Primitivo di Manduria Riserva 2021 Cantine San Marzano Castel del Monte Bombino Nero Docg Veritas 2023 Torrevento Salice Salentino Doc Rosso Riserva 2020 Leone de Castris



Vini Sardegna

Categoria Vino Produttore Vermentino di Gallura Docg Vermentino di Gallura Superiore 2022 Cantina del Vermentino Cannonau di Sardegna Doc Riserva Nepente di Oliena 2019 Cantina di Oliena Monica di Sardegna Doc Riserva 2020 Cantina di Santadi



Vini Campania

Categoria Vino Produttore Fiano di Avellino Docg Fiano di Avellino 2022 Feudi di San Gregorio Taurasi Docg Radici Riserva 2017 Mastroberardino Greco di Tufo Docg Vigna Cicogna 2022 Benito Ferrara



Vini Basilicata

Categoria Vino Produttore Aglianico del Vulture Doc Aglianico del Vulture 2020 Cantine del Notaio Terre di Alta Val d’Agri Doc Le Macarise 2021 Cantina Re Manfredi Grottino di Roccanova Doc Grottino Rosso 2022 Cantina Alovini



Queste tabelle rappresentano i migliori vini del Sud Italia, premiati nel prestigioso concorso Sud Top Wine 2024.