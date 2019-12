Tornare al Sud costa troppo? Ecco “AttraversaTAM” per riportare i “terroni da Milano”

All’anagrafe si chiama Stefano Maiolica. Ma sul web è conosciuto come “Un Terrone a Milano”. E come (quasi) ogni buon meridionale, è pronto a tornare al Sud – nel suo caso in Sicilia – per trascorrere in famiglia le festività di Natale. Ma nei giorni scorsi il giovane emigrato ha denunciato con ironia i costi eccessivi dei biglietti che non gli consentiranno di tornare a casa e partecipare al pranzo di Natale.

AttraversaTAM

Il post è diventato virale e in pochi giorni ha raggiunto milioni di utenti, suscitando l’interesse di una società di trasporti che ha messo a disposizione un pullman di 87 posti e di alcune aziende partner che hanno deciso di sposare la causa. Da qui è nata l’iniziativa ‘AttraversaTAM’.

“Se un terrone chiama noi rispondiamo – commenta ironico Andrea Graziano, founder del marchio Fud Bottega Sicula, tra gli ‘sponsor’ dell’iniziativa – e ci sembra inaccettabile che tanti ragazzi debbano rinunciare a trascorrere a casa il Natale per colpa del caro biglietti. Per questo abbiamo deciso di contribuire a questa valida iniziativa acquistando 15 posti in autobus per altrettanti siciliani e regalando gadget e omaggi per gli 87 passeggeri della traversata. Cerchiamo di essere vicini come possiamo a tutti i siciliani che hanno nostalgia di casa, ogni giorno con i nostri prodotti gastronomici 100% made in Sicily e a Natale in modo un po’ più speciale.”

Trasporti costosi

Per i tanti che vivono, lavorano o studiano al Nord tornare a casa per trascorrere il Natale con la famiglia è diventato un vero e proprio lusso. Prezzi alle stelle per un biglietto aereo che può arrivare a costare fino a 500 euro per atterrare in uno degli aeroporti siciliani. Prezzi insostenibili per tutti i “terroni” costretti a vivere al Nord che non rinuncerebbero mai a un Natale n famiglia.

Intanto – evidenziano ancora dalla Bottega – dopo la mobilitazione social di questi giorni qualcosa inizia a muoversi. Il viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri ha ottenuto più posti a sedere per le tratte dove i prezzi di viaggio sono molto alti, successivamente si è pubblicamente impegnato per l’inserimento in finanziaria di “una tariffa sociale” con sconti fino al 40% (attuabile nel 2020, qualora venisse approvata in legge di bilancio) e infine ha annunciato di volersi battere per il riconoscimento della continuità territoriale per gli aeroporti di Catania e Palermo. Tuttavia prenotare un biglietto aereo da Milano a Palermo per le imminenti festività natalizie continua a costare ancora una fortuna.