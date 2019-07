“Venite a pranzo a casa?”: i turisti invitati a casa degli abitanti

Pin This

Gli abitanti di Orsara di Puglia (Fg) e Montaguto (Av) ospitanto i visitatori a pranzo o anche solo per un caffé.

Una festa senza confini. E, sostanzialmente, senza fare neanche troppi “complimenti”, nell’accezione che il termine assume al Sud. Gli abitanti di due paesi – Orsara di Puglia (Fg) e Montaguto (Av) – invitano a pranzo i visitatori. E’ proprio così: in occasione del FineConfine Festival, sabato 27 e domenica 28 luglio tutti invitati a condividere la tavola con le famiglie orsaresi e montagutesi che hanno aderito all’iniziativa. Vino e miele locali, pasta fatta in casa, tipicità della grande cultura contadina che accomuna i due paesi confinanti, uno pugliese e l’altro irpino, l’uno in provincia di Foggia e l’altro nell’Avellinese, distanti soltanto 7 chilometri.

La condivisione

La parola d’ordine è “condivisione”, superamento dei confini: senza fare complimenti, perché qui al Sud, tra Puglia e Irpinia, bisogna onorare la tavola e gli ospiti devono sentirsi come fossero a casa loro. L’hashtag è #acasanostra per il #fineconfinefestival. Quello che segue è il link dove potete prenotarvi, gratuitamente: https://www.fineconfinefestival.it/evento/pranzo-a-casa-nostra/.

L’invito vale per il pranzo (si può scegliere il sabato o la domenica) oppure per un semplice caffè.

Il festival

Questi due paesi hanno organizzato il Festival per celebrare il superamento del loro confine assieme a tutti gli altri confini che dividono, ostacolano lo scambio, che, arricchisce e crea sviluppo personale, sociale, culturale ed economico. I due paesi sono vicinissimi, ad appena 7 chilometri l’uno dall’altro. Quei 7 chilometri, soprattutto nelle stagioni buone, sono percorsi abitualmente a piedi da molte persone dell’uno e dell’altro borgo che amano camminare fra la natura. La vicinanza, non solo geografica, tra Orsara e Montaguto è caratterizzata da una continuità culturale, storica e produttiva tra Puglia e Irpinia. Fino al 1884, Orsara di Puglia si chiamava ‘Orsara Dauno-Irpina” e fino al 1929 il paese era ricompreso amministrativamente nella provincia di Avellino; Montaguto, invece, fino al 1860 era parte della provincia di Foggia.