Vintoys, nel Salento una startup che punta sui giocattoli vintage

Negozio fisico e e-commerce, Vintoys vende giocattoli retrò per grandi e piccini

Renato Manni, il suo fondatore, ha chiesto la collaborazione di tre studenti salentini di 15 anni

I prodotti sono di manifattura italiana e americana, e spesso costruiti con le tecniche di una volta

È dall’improbabile collaborazione tra un imprenditore salentino un po’ stravagante e tre studenti al secondo anno delle superiori che è nato il progetto “Vintoys”. Si tratta di una startup che è negozio ed e-commerce dedicato ai giochi retrò, e che vuole conquistare sia grandi che piccoli.

Renato Manni, un imprenditore “a dir poco stravagante”

Il percorso di Renato Manni è iniziato in Canada, dove ha vissuto i primi anni d’infanzia insieme ai due fratelli. Quando la famiglia si è trasferita nuovamente in Salento, il suo amore per l’Italia è esploso. “Io e i miei fratelli abbiamo amato la terra, la cultura e la gente più di chi ci nasce e, a volte, dà per scontato ciò che invece non lo è per nulla”, racconta l’imprenditore.

Così ha deciso di rimanere e, anzi, fare impresa proprio in Puglia. “Io penso che la qualità della vita qui sia impagabile”, spiega. Così ha dato vita a due progetti, “Caminopoli” e “Minifrigo Bar”, entrambi e-commerce avviati da anni. La passione per la vendita online è una costante della carriera di Manni, che per Vintoys ha deciso di creare anche un negozio fisico.

Questa nuova idea, però, aveva bisogno di una marcia in più. È così che nasce la collaborazione con Alessia Petino, Francesco Pio Manca e Luigi Carratta. Si tratta di tre studenti di 15 anni dell’istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, che seguono il corso sperimentale quadriennale in Educazione all’Imprenditorialità. “Riconosco che i giovani hanno quel qualcosa in più che, probabilmente, non riuscirò mai ad eguagliare – chiarisce Manni – Appena li ho contattati e proposto la cosa, hanno immediatamente dimostrato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco nell’ideare e condurre campagne sui social”.

“Ci ha parlato della sua idea – hanno dichiarato i giovani – e, un po’ col suo modo di fare fuori dagli schemi ed il suo look a dir poco stravagante ed eclettico e un po’ per la bellezza degli articoli trattati, abbiamo subito acconsentito a far parte di questa nuova ed appassionante avventura”.

I prodotti Vintoys: da giocattoli a complementi d’arredo

Vintoys vende prodotti dal design anni vintage, come suggerisce il nome. Si tratta principalmente di moto e macchine giocattolo dal gusto anni ’50, ’60 e ’70, con in pole position “Italica”, scooter a tre ruote “icona italiana, culturale e di design che, tra l’altro, è stato esposto anche al MOMA di New York”. Tant’è che, indagando, Manni ha trovato “aziende italiane che producono ancora con le caratteristiche ed i crismi di una volta vere e proprie carrozzerie in metallo”.

Il target dell’azienda non sono solo i genitori che vogliono fare un regalo un po’ più ricercato ai propri figli, ma anche veri e propri intenditori. “I veri amanti del vintage e del design retrò – spiega infatti Manni – stanno acquistando alcuni prodotti come complementi d’arredo, da esporre e vivere in casa con orgoglio”. Qualche negoziante della zona, invece, ha già chiesto di poter arredare la propria vetrina con un “Italica”.

Il locale fisico, dove i clienti possono vedere i prodotti di persona, si trova a Racale, provincia di Lecce. Ma le prospettive sono ben più ampie, con il negozio online e la promozione web e social fatta dai giovani collaboratori. “L’obiettivo è quello di riuscire ad avviare un’attività che, pur rivolgendosi ad un pubblico di una certa nicchia, possa dare soddisfazione e far divertire sia i clienti che noi”. Perché, come conclude l’imprenditore italo-canadese, “il gioco è importante a qualsiasi età”.