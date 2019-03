Idee innovative, il pugliese ‘Cook your movie’ vince il Mashup Atlas

E’ nato per offrire al pubblico un’esperienza turistica, cinematografica ed enogastronomica. E ora Cook Your Movie, il progetto di turismo culturale pugliese, già vincitore del bando regionale PIN, ha ottenuto un nuovo riconoscimento: ha vinto il Mashup “Learning by doing e sviluppo di nuove idee per il turismo culturale” presentato nell’ambito del progetto ATLAS da Unioncamere del Veneto.

Si è classificato primo tra 24 idee innovative sul turismo culturale, pervenute da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Croazia. E questa vittoria permetterà a Cook Your Movie di partecipare all’evento finale a Pula, in Croazia, il prossimo settembre​​, per aspirare a ottenere un fondo di sostegno al progetto, e di beneficiare della consulenza e del supporto di un esperto specializzato nel settore turismo.

La selezione è avvenuta durante l’evento ATLAS Mash Up, organizzato per fare incontrare e lavorare in squadra operatori del turismo culturale, rappresentanti della società civile, creativi, informatici, videomaker, startupper, studenti.

La prima fase di lavoro si è svolta con una carrellata di presentazioni di massimo sette minuti, in lingua inglese. “A seguire, i progetti partecipanti sono stati suddivisi in tavoli di lavoro per aree di competenza (turismo accessibile, turismo esperienziale, turismo culturale) – spiegano gli ideatori di Cook Your Movie -. Oltre ai tutor per ciascun gruppo, sono intervenuti gli studenti del Master in Economia e Gestione del turismo del CISET, Università Ca’ Foscari, Venezia/Treviso: attraverso un’analisi precisa e puntuale ciascun progetto è stato interrogato su criticità e punti di debolezza dello stesso. Successivamente ciascun partecipante ha lavorato sull’elaborazione di un canvas model, per affinare la proposta e renderla più appetibile e funzionale”.