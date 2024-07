NARRé: moda sostenibile e no gender a Palermo

Il debutto ufficiale di NARRé, il brand innovativo fondato da Giuseppe Modica con la collaborazione della Creative Director Eleonora Schimmenti. Domenica 21 luglio, a Villa Alliata Cardillo a Palermo, il brand ha presentato la sua visione unica nel mondo della moda, introducendo una linea di abbigliamento e accessori no gender, essenziale e sostenibile.

NARRé: come nasce l’idea

NARRé ridefinisce il settore fashion con capi e accessori moderni e funzionali. La mission è chiara: creare un guardaroba essenziale con pochi elementi versatili adatti a diverse occasioni. Il progetto nasce quattro anni fa e la pandemia ha accelerato lo sviluppo dell’idea, durante il lockdown c’è stato molto tempo per pensare e progettare. La linea di abbigliamento e accessori punta su pezzi trasformabili, modulabili, adatti a qualsiasi stile, che uniscono design e sostenibilità.

Abbigliamento NARRé: design e funzionalità universali

Gli abiti NARRé sono pensati come vere e proprie estensioni del corpo, destrutturabili, trasformabili e componibili. Utilizzando tecniche di sottrazione, addizione e rielaborazione di elementi iconici, e realizzati con materiali sostenibili come cotone organico e poliestere riciclato, questi capi rappresentano l’avanguardia della moda ecologica. I fondatori hanno scelto l’idea del no gender per dare già uno sguardo al futuro, per anticipare i tempi ed eliminare etichette di genere, cultura e preferenze.

Accessori NARRé: tradizione rivisitata

Gli accessori di NARRé, simili agli abiti, sono flessibili e trasformativi. Ispirati a icone della tradizione siciliana, sono reinterpretati in chiave moderna e sostenibile, utilizzando pelli da sfrido o materiali industriali inutilizzati. Il brand è impegnato nella sostenibilità in tutta i processi, dalla scelta dei materiali alla produzione, per creare un guardaroba di qualità che sfida il fast fashion.

Il richiamo alla sicilianità

NARRé richiama costantemente la cultura siciliana, non con elementi classici come maioliche e cannoli, ma con oggetti iconici reinterpretati in chiave contemporanea.

Falaro: il grembiule

Fadetta: gonna porta oggetti dell’artigiano

Ferru: il porta rivoltella

Quindi i capi di abbigliamento e gli accessori si ispirano a pezzi della cultura siciliana che con orgoglio ricordano le origini dei fondatori, tutto parte anche dal nome NARRé che significa “ancora una volta,” quindi riprendendo il passato e dando vita a nuove interpretazioni.

NARRé porta una ventata di aria fresca nel panorama della moda contemporanea, unendo stile, funzionalità e rispetto per l’ambiente, grazie all’impegno di Giuseppe Modica ed Eleonora Schimmenti.