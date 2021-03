NAStartUp selezionata nella Giuria del Vin Future Prize: premio da 3 milioni di dollari per le startup

L’acceleratore NoProfit è stato selezionato e invitato come Official Nominator del premio internazionale che assegnerà 3 Milioni d’euro a progetti in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stilata dalle Nazioni Unite. La community di NAStartUp sarà nella giuria del Vin Future Prize, il premio internazionale all’innovazione che mette in palio 3 milioni di dollari, a progetti scientifici e ingegneristici, in linea con la lista dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stilata dalle Nazioni Unite.

NAStartUp: Official Nominator

La community civica guidata da Antonio Prigiobbo che accelera progetti innovativi, è stata invitata come “Official Nominator” per “la sua storia, la reputazione e i contributi offerti al mondo dell’innovazione”, come si legge nell’email di invito. NAStartUp darà l’incarico al giornalista di innovazione Giancarlo Donadio, animatore della community, che farà parte della ristretta giuria di selezione del premio che sarà guidata da Richard Henry Friend, professore di Cambridge e della National University di Singapore.

“Siamo davvero felici di accogliere questo invita in un’iniziativa di grande valore. Questo riconoscimento suggella il cammino verso l’internazionalizzazione della community, dopo il prestigioso riconoscimento e la conferma dello scorso anno, quando siamo stati nominati da Ubi Global, come una delle migliori challenge europee nell’accelerazione di startup. Risultati che non avremmo raggiunto senza il supporto straordinario e volontario dei nostri ambassador”, spiega Antonio Prigiobbo.

Cos’è il VinPrize

Il premio è una iniziativa di una multinazionale vietnamita, VinGroup, che conta su 43mila dipendenti. Il premio nasce per la volontà da parte dei fondatore dell’azienda, il presidente oggi in carica Pham Nhat Vuong, di stimolare progetti di innovazione in ambito scientifico e ingegneristico capaci di avere un impatto sul mondo, in linea con i gli obiettivi di sviluppo sostenibile, stilati dalle Nazioni Unite.

Entro il 7 giugno, i progetti di innovazione potranno presentare la loro domanda per ambire al primo premio di 3 milioni di dollari. Oltre a tre Special Prize, ognuno del valore di 500mila dollari che andranno a tre categorie di innovatori: giovani provenienti da Paesi in via di Sviluppo, donne, e innovatori che hanno già conseguito risultati brillanti nella ricerca scientifica.

Info: https://www.vinfutureprize.org/

NAStartUp: Acceleratore d’Ecosistema

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza europea per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 7.700 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.