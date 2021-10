4 film di successo che sono stati girati a Bari

Bari, la ‘capitale’ della Puglia, ha caratteristiche uniche che piacciono molto a chi produce film. Infatti, lì ne sono stati girati parecchi, come questi 4:

PINOCCHIO – 2019

La storia del bambino il cui naso si allunga ogni volta che mente è nota da tutti dal 1883. La versione del 2019, diretta da Matteo Garrone, è live-action con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth e il compianto Gigi Proietti. Il film ha vinto molti riconoscimenti. Le riprese si sono svolte in diverse città d’Italia, comprese alcune scene ‘di strada’ a Bari.

WONDER WOMAN – 2017

Ares, il dio della guerra, è sul punto di distruggere l’umanità e la principessa Diana deve fermarlo. Dopo aver salvato il pilota statunitense Steve, si unisce a lui e si avventura nel mondo degli umani. Wonder Woman è un film campione d’incassi della DC Films ed è opera della regista Patty Jenkins. Il film è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis e Connie Nielsen. Ha vinto 27 premi su quasi 100 nomination. La parte del film in cui Diana recupera la spada di Godkiller a Themyscira è stata girata a Bari.

SPRING – 2014

Cercare di trovare se stessi è una buona cosa. Ma quando Lou Taylor Pucci (Evan), un giovane americano senza meta, atterra in Italia per un viaggio alla scoperta di sé, ottiene più di quanto si aspetta dopo aver stretto amicizia con una studentessa di genetica Nadia Hikler – Louise). Spring ha ricevuto elogi per l’eccellente narrazione, il buon lavoro con la macchina da presa e la recitazione credibile. Ha anche ricevuto vari riconoscimenti per avere unito horror e romanticismo in maniera abile e delicata, rendendolo emozionante da guardare. Le riprese di Spring si sono svolte in Italia e negli Stati Uniti, comprese diverse location a Bari.

IO CHE AMO SOLO TE – 2015

Ecco una commedia romantica italiana con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone e Antonella Attili. Quando Ninella era una ragazzina, si innamorò di Don Mimi, ma non potevano sposarsi. Ora ha cinquant’anni e sua figlia si sposa. Il futuro genero di Ninella è figlio di Don Mimì. Io Che Amo Solo Te offre un’aggiunta divertente al genere della commedia romantica. Il regista Marco Ponti mostra la città portuale di Bari, dando agli spettatori un’idea di ciò che la città ha da offrire.

Infine, anche La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, con Sophia Loren, è stato girato a Bari: ed è stato un grande successo di Netflix, vincitore di tanti riconoscimenti.