4 scene di film di Hollywood girati a Matera

Una scena di No Time to Die, il nuovo film della saga di James Bond, uscito il 2 ottobre scorso nei cinema italiani, è stata girata a Matera. E non è stata naturalmente l’unica volta che una produzione cinematografica ha scelto la meravigliosa città dei sassi.

1 – La morte può aspettare (2021)

La città di Matera è teatro di un’intensa scena di inseguimento tra James Bond, al volante dell’iconica Aston Martin DB6, e uno sciame di nemici mascherati, in moto o in auto. Ampiamente utilizzata nella promozione del film, questa scena mette in risalto i ripidi vicoli della città lucana.

2 – Ben Hur (2016)

Judah Ben-Hur è un principe accusato ingiustamente di tradimento da Messala, suo fratello adottivo, ufficiale dell’esercito romano. Spogliato del suo titolo, separato dalla sua famiglia e dalla donna che ama, Judah è reso schiavo. Dopo anni in mare, Judah torna nella sua terra natale nel tentativo di vendicarsi.

Quale scena è stata girata a Matera? All’inizio del film, diretto dal regista russo Timur Bekmambetov, il prefetto Ponzio Pilato, interpretato dall’attore danese Pilou Asbaek, arriva nella città di Gerusalemme e sfila con i suoi uomini. Girata nel 2015, questa scena ritrae Matera come Gerusalemme. La città italiana è facilmente riconoscibile in molte e ampie inquadrature.

3 – Wonder Woman (2017)

Diana è una principessa delle Amazzoni e una combattente invincibile. Un giorno, un pilota americano si schianta su Themyscira, l’isola paradisiaca in cui vive, al riparo dal trambusto del mondo. Mentre la guerra infuria dall’altra parte del pianeta, Diana lascia il suo rifugio sicuro, convinta di dovere fermare la minaccia.

Quale scena è stata girata in città a Matera? Del 2016, Wonder Woman della regista americana Patty Jenkins ha posato le telecamere a Matera per filmare l’inizio dell’avventura della supereroina, creata nel 1941 dallo scrittore statunitense William Moulton Marston. In questo lungometraggio la città italiana diventa Themyscira, culla delle Amazzoni e di Wonder Woman.

4 – La Passione di Cristo (2004)

Sul Monte degli Ulivi Gesù prega dopo aver condiviso un ultimo pasto con i suoi apostoli. Sta resistendo alle tentazioni di Satana. Tradito da Giuda, Gesù viene arrestato e condotto a Gerusalemme.

Quale scena è stata girata in città? Il film, che ripercorre l’ultimo periodo della vita di Gesù Cristo, è stato diretto nel 2003 dal regista americano Mel Gibson (Braveheart). Il film è stato girato interamente in Italia e Matera è stata scelta per ritrarre le scene della crocifissione.