A Matera la proiezione del nuovo film di 007 con 3 ospiti d’onore

Mercoledì 29 settembre, a Matera, ci sarà una speciale proiezione di 007 – No time to die, l’ultimo film della saga cinematografica più famosa e longeva al mondo, che segnerà anche l’uscita di scena di Daniel Craig come agente segreto al servizio di Sua Maestà britannica.

Alla proiezione parteciperanno, come ospiti d’onore, Gina Lollobrigida, Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta.

La serata è stata promossa dalla Lucana Film Commission, con il supporto del Comune di Matera e dell’Apt Basilicata, per celebrare proprio la città dei Sassi – patrimonio dell’Unesco – che ha ospitato le riprese di una parte del film, aggiungendo proprio gli antichi rioni della città alle “splendide location” di Istanbul, Roma, Bakù, Città del Messico e Londra, che in passato hanno visto muoversi l’agente 007.

Giannini – protagonista di Casino Royale (2006) e Quantum of solace (2008) – e Maria Grazia Cucinotta – che partecipò a “Il mondo non basta” (1999) – riceveranno il premio “I Sassi d’oro”, mentre Gina Lollobrigida – che ebbe un ruolo ne “La donna di paglia” (1964), insieme a Sean Connery – riceverà il premio alla carriera.

Il presidente della Lucana Film Commission, Roberto Stabile, ha sottolineato la “collaborazione entusiasta delle maestranze locali” alle riprese di “No time to die” per tutelare lo “scenario incantevole e fragile” dei Sassi, protagonisti nel 2019, quando Matera è stata Capitale Europea della Cultura”.