Radio Italia Live 2025: il grande concerto torna a Palermo il 27 giugno

Il 27 giugno 2025, il Foro Italico di Palermo ospiterà nuovamente “Radio Italia Live – Il Concerto“, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, il concerto promette una serata indimenticabile all’insegna della musica italiana.

Radio Italia Live – appuntamento imperdibile

“Radio Italia Live – Il Concerto” è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, offrendo esibizioni gratuite dei più grandi artisti nazionali. L’edizione 2025 a Palermo si preannuncia particolarmente speciale, con una line-up di artisti di primo piano che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Le dichiarazioni degli organizzatori e delle autorità locali

Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia, ha espresso il suo entusiasmo: “Saremo a Palermo il prossimo venerdì 27 giugno, per il nostro piacere e spero anche per quello di tutte le persone che saranno al Foro Italico. Saremo felici di poter godere di questa serata di grande musica e di grande unione. È bello tornare a Palermo”.

Il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha aggiunto: “Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo e sarà uno dei più grandi eventi musicali in programma la prossima estate. La città è pronta ad ospitare importanti artisti del panorama della musica italiana e di questo rivolgo il mio ringraziamento a Radio Italia e al suo presidente Mario Volanti che hanno scelto di tornare a Palermo e di collaborare con il Comune per questo evento che, come negli anni trascorsi, ospiterà migliaia di appassionati”.

Informazioni pratiche per partecipare al Concerto Radio Italia Live

Il concerto è gratuito e aperto a tutti. Si consiglia di arrivare con anticipo al Foro Italico per assicurarsi un posto e di seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori riguardo a eventuali misure di sicurezza o restrizioni. Per aggiornamenti su orari, artisti partecipanti e altre informazioni utili, è opportuno consultare il sito ufficiale di Radio Italia e i canali social dell’emittente.

Riepilogo delle informazioni principali

Data Città Location 27 giugno 2025 Palermo Foro Italico

Punti salienti dell’evento

Esibizioni gratuite dei più grandi artisti della musica italiana.

Location suggestiva del Foro Italico di Palermo.

Collaborazione tra Radio Italia e il Comune di Palermo per offrire un evento di alta qualità.

Uno sguardo alle edizioni precedenti a Palermo

“Radio Italia Live – Il Concerto” ha già fatto tappa a Palermo in diverse occasioni, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico. Ad esempio, l’edizione del 2019 ha visto la partecipazione di oltre 100.000 spettatori, con esibizioni di artisti del calibro di Ligabue, Max Pezzali, Rocco Hunt, Marracash, Emma, Paola & Chiara, Levante, Boomdabash, Rkomi, Sangiovanni, Diodato, Irama, Mr. Rain e Blanco.

Le altre tappe del 2025

Oltre all’appuntamento di Palermo, “Radio Italia Live – Il Concerto” si terrà anche a Milano, in Piazza Duomo, il 30 maggio 2025. Entrambi gli eventi offriranno al pubblico esibizioni gratuite dei più grandi nomi della musica italiana, consolidando la tradizione di questo imperdibile appuntamento musicale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Radio Italia e seguire i loro profili social.