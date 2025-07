Radio Italia Live 2025: Palermo si accende con il grande concerto al Foro Italico

Il ritorno del Concertone a Palermo

Venerdì 27 giugno 2025, il Foro Italico di Palermo ospita nuovamente il Radio Italia Live – Il Concerto, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, l’evento è completamente gratuito e promette di trasformare la città in una capitale della musica italiana per una notte.

La storia di Radio Italia e del Concertone

Fondata nel 1982 da Mario Volanti, Radio Italia è un’emittente radiofonica italiana dedicata esclusivamente alla musica italiana. Nel 2012, per celebrare il suo trentesimo anniversario, ha lanciato il Radio Italia Live – Il Concerto, un evento gratuito che si tiene annualmente in Piazza Duomo a Milano. Dal 2017, Palermo è diventata la seconda città italiana ad ospitare il concertone, con edizioni che hanno attirato decine di migliaia di spettatori.

Radio Italia Live: cast stellare dell’edizione 2025

L’edizione 2025 del Concerto di Radio Italia Live a Palermo presenta un cast eccezionale di artisti italiani. Accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, si esibiranno:

Annalisa

Blanco

Francesco Gabbani

Gaia

Negramaro

Noemi

Raf

Rhove

Rkomi

Rose Villain

Tananai

The Kolors

La conduzione dell’evento è affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino, mentre le schede degli artisti saranno lette da Luca Ward.

Informazioni pratiche per partecipare al Radio Italia Live

Accesso e accrediti

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario un accredito obbligatorio per accedere all’area del Foro Italico. Gli accrediti, disponibili su TicketOne, sono già esauriti. L’area prato è suddivisa in due settori:

Ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln

e Ingresso da via Cala, adiacenze Circolo Canottieri

Viabilità e trasporti

Per garantire la sicurezza e la fluidità dell’evento, il Comune di Palermo ha disposto modifiche alla viabilità:

Chiusura al traffico dalle 7:00 del 27 giugno alle 5:00 del 28 giugno in:

in: Via Crispi

Via Cala

Corso Vittorio Emanuele

Via Lincoln

Via Torremuzza

Via Butera

Piazza Kalsa

Piazza Tonnarazza

Tratti di via Messina Marine e via Ponte di Mare

Sospensione della ZTL in via Roma per tutta la giornata

Si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici o di raggiungere il Foro Italico a piedi o in bicicletta.

Dove seguire il concerto Radio Italia Live 2025

Per chi non potrà essere presente, il concerto sarà trasmesso in diretta:

Radio Italia solomusicaitaliana

Radio Italia TV (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat)

(canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat) Sky Uno

TV8 (canale 8 del digitale terrestre)

(canale 8 del digitale terrestre) Streaming su radioitalia.it

App ufficiali Radio Italia per iOS, Android e Huawei

Dispositivi Amazon Echo

L’evento sarà anche seguito sui social ufficiali di Radio Italia con l’hashtag #rilive.

Tabella riepilogativa

Dettaglio Informazione Data Venerdì 27 giugno 2025 Orario 20:40 Luogo Foro Italico, Palermo Ingresso Gratuito con accredito obbligatorio (già esauriti) Artisti Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors Conduttori Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi Diretta TV e streaming Radio Italia TV, Sky Uno, TV8, radioitalia.it, app Radio Italia, dispositivi Echo Viabilità Chiusure al traffico e sospensione ZTL in via Roma Hashtag ufficiale #rilive

Consigli utili per i partecipanti

Arrivare con largo anticipo per evitare code e assicurarsi un buon posto.

Utilizzare i mezzi pubblici o mezzi alternativi per raggiungere il Foro Italico.

Portare con sé solo l’essenziale e seguire le indicazioni del personale di sicurezza.

Consultare il sito del Comune di Palermo e i canali ufficiali di Radio Italia per eventuali aggiornamenti.

Il Radio Italia Live – Il Concerto rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica italiana in una location suggestiva come il Foro Italico di Palermo. Un evento che unisce generazioni diverse sotto il segno della passione per la musica.