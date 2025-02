Sanremo 2025: sapori siciliani oltre ad ospiti e cantanti in scena

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di sorprese e novità, sia sul palco dell’Ariston che dietro le quinte. La 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025, con la direzione artistica e conduzione affidata a Carlo Conti.

Il Festival si svolgerà in cinque serate consecutive, dall’11 al 15 febbraio 2025, presso il Teatro Ariston di Sanremo. Le serate saranno trasmesse in diretta su Rai 1, offrendo al pubblico italiano e internazionale la possibilità di seguire l’evento in tempo reale.

I conduttori e gli ospiti

Carlo Conti torna al timone del Festival, affiancato da una serie di co-conduttori e ospiti d’eccezione. Tra questi, Antonella Clerici e Gerry Scotti nella prima serata; Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda; Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa nella terza; Mahmood e Geppi Cucciari nella quarta; e Alessia Marcuzzi insieme ad Alessandro Cattelan nella serata finale.

Le novità del regolamento

Il regolamento del Festival di Sanremo 2025 introduce alcune novità significative. Tra queste, la reintroduzione della sezione “Nuove Proposte”, che torna a essere una categoria separata dopo alcuni anni di assenza. Inoltre, la “Serata delle Cover” vedrà gli artisti in gara esibirsi con canzoni edite, affiancati da ospiti italiani o internazionali.

Gli artisti in gara

Sono 30 gli artisti che parteciperanno alla competizione nella categoria “Campioni”. Di seguito i nomi annunciati dal direttore artistico Carlo Conti:

Francesco Gabbani con la canzone ‘Viva la vita’ Clara con la canzone ‘Febbre’ Achille Lauro con la canzone ‘Incoscienti giovani’ Brunori Sas con la canzone ‘L’albero delle noci’ Shablo feat. Gue’, Joshua e Tormento con la canzone ‘La mia parola’ Giorgia con la canzone ‘La cura per me’ Emis Killa con la canzone ‘Demoni’ – Ritirato Marcella Bella con la canzone ‘Pelle diamante’ Gaia con la canzone ‘Chiamo io chiami tu’ Simone Cristicchi con la canzone ‘Quando sarai piccola’ Irama con la canzone ‘Lentamente’ Serena Brancale con la canzone ‘Anema e Core’ Olly con la canzone ‘Balorda nostalgia’ Elodie con la canzone ‘Dimenticarsi alle 7’ Massimo Ranieri con la canzone ‘Tra le mani un cuore’ Tony Effe con la canzone ‘Damme ‘na mano’ Sarah Toscano con la canzone ‘Amarcord’ Rocco Hunt con la canzone ‘Mille vote ancora’ Lucio Corsi con la canzone ‘Volevo essere un duro’ Noemi con la canzone ‘Se t’innamori muori’ Bresh con la canzone ‘La tana del granchio’ Rose Villain con la canzone ‘Fuorilegge’ Willie Peyote con la canzone ‘Grazie ma no grazie’ Modà con la canzone’ ‘Non ti dimentico’ Fedez con la canzone ‘Battito’ Francesca Michielin con la canzone ‘Fango in paradiso’ Rkomi con la canzone ‘Il ritmo delle cose’ Coma_Cose con la canzone ‘Cuoricini’ Joan Thiele con la canzone ‘Eco’ The Kolors con la canzone ‘Tu con chi fai l’amore’

Questi artisti porteranno sul palco dell’Ariston le loro nuove canzoni, offrendo al pubblico una varietà di generi e stili musicali.

Carlo Conti presenta la serata dei duetti di Sanremo 2025

La presenza siciliana al Festival

La Sicilia sarà protagonista non solo attraverso la musica, ma anche grazie alle sue eccellenze culinarie. L’azienda “Mizzica Specialità Siciliane” è stata scelta come pasticceria ufficiale di Casa Sanremo per il 2025. Fondata da Claudio Paratore e Salvo Pignataro nel 2015, Mizzica offre una vasta gamma di prodotti tipici siciliani, preparati con ingredienti di alta qualità provenienti direttamente dall’isola.

Le specialità offerte da Mizzica

Durante il Festival, Mizzica delizierà artisti e addetti ai lavori con una selezione di prelibatezze siciliane, tra cui:

Cassatine

Cannoli

Paste di mandorla e pistacchio

Rosticceria

Inoltre, sarà presentata una maxi-torta da 50 kg, realizzata con crema pasticcera al pistacchio e mandorle siciliane, su una base di pan di Spagna alla vaniglia.

La storia di Mizzica Specialità Siciliane

Mizzica è nata nel 2015 in Abruzzo e oggi conta cinque store, l’ultimo dei quali aperto a Taormina. L’azienda si distingue per l’attenzione alla qualità e alla tradizione, offrendo prodotti che rispettano le ricette originali siciliane. La partecipazione a Casa Sanremo rappresenta una vetrina straordinaria per promuovere le eccellenze culinarie della Sicilia.

Tabella riepilogativa delle informazioni principali

Informazione Dettaglio Date del Festival 11-15 febbraio 2025 Location Teatro Ariston, Sanremo Direttore artistico e conduttore Carlo Conti Numero di artisti in gara 30 nella categoria “Campioni” Novità del regolamento Reintroduzione della sezione “Nuove Proposte”; “Serata delle Cover” con ospiti speciali Pasticceria ufficiale di Casa Sanremo Mizzica Specialità Siciliane Specialità offerte da Mizzica Cassatine, cannoli, paste di mandorla e pistacchio, rosticceria, maxi-torta da 50 kg

Il Festival di Sanremo 2025 si prospetta dunque come un evento imperdibile, non solo per gli appassionati di musica, ma anche per gli amanti della cultura e della gastronomia italiana.