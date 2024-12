Palermo Christmas Village: un viaggio magico nel cuore del Natale

Palermo Christmas Village

Il Natale a Palermo non è mai stato così spettacolare come con il “Palermo Christmas Village“. Questo evento, allestito nella storica cornice della Fiera del Mediterraneo, è ormai diventato un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza unica durante le festività. Con la sua atmosfera magica e una vasta gamma di attività, il villaggio si rivolge a persone di tutte le età, offrendo momenti di gioia e incanto.

Un villaggio da favola per tutta la famiglia

Il “Palermo Christmas Village” è molto più di un semplice mercatino di Natale. È un luogo dove le famiglie possono trascorrere intere giornate all’insegna del divertimento, della creatività e della tradizione. Grazie alla varietà di attrazioni, questo evento riesce a soddisfare le aspettative di grandi e piccoli, mescolando elementi classici come i mercatini di artigianato con attività innovative ed esperienze immersive.

Il tema portante del villaggio è la magia del Natale, espressa attraverso luci scintillanti, decorazioni spettacolari e la presenza di personaggi fantastici come elfi, alberi parlanti e Babbo Natale in persona.

Un’attrazione da sogno: Palermo on Ice

Un vero protagonista del villaggio è la grande pista di pattinaggio su ghiaccio coperta, “Palermo on Ice“. Con una superficie di oltre 1.500 metri quadrati, questa pista rappresenta una delle attrazioni più amate dell’evento. Adatta sia ai principianti che ai pattinatori più esperti, offre momenti di puro divertimento in un contesto festivo.

Per chi si avvicina al ghiaccio per la prima volta, sono disponibili supporti a forma di animali, come panda e orsetti, che aiutano a mantenere l’equilibrio e aggiungono un tocco di simpatia all’esperienza. Il tutto è completato da un sistema di noleggio pattini e misure di sicurezza per garantire un’esperienza serena e piacevole.

La foresta incantata: un percorso magico

Un’altra attrazione imperdibile è la foresta incantata, un percorso fiabesco che trasporta i visitatori in un mondo innevato fatto di pini maestosi, luci soffuse e personaggi magici. Al centro di questa esperienza si trova Ramino, l’albero parlante, che affascina grandi e piccoli con le sue storie sul Natale.

Questo spazio è arricchito da elfi animati, decorazioni suggestive e una colonna sonora natalizia che rende il percorso ancora più emozionante. La foresta incantata è l’ideale per chi cerca un momento di relax immerso nella magia delle feste.

Laboratori creativi e attività per bambini

Per i più piccoli, il villaggio propone una serie di laboratori creativi che stimolano la fantasia e il divertimento. Nella fabbrica di giocattoli, i bambini possono imparare a costruire giochi in legno o creare decorazioni natalizie con materiali semplici e colorati.

Non meno interessante è la fabbrica dei dolci, dove i più golosi possono preparare biscotti e dolcetti sotto la guida di esperti pasticceri. Qui i bambini hanno l’opportunità di personalizzare le loro creazioni, portando a casa un dolce ricordo della giornata.

Spettacoli dal vivo e parate festose

Ogni giorno, il villaggio si anima con una ricca programmazione di spettacoli dal vivo. Tra le esibizioni più apprezzate ci sono:

Le parate di elfi , che percorrono le vie del villaggio coinvolgendo il pubblico con canti e danze.

, che percorrono le vie del villaggio coinvolgendo il pubblico con canti e danze. Le esibizioni di maghi e giocolieri , che incantano grandi e piccoli con trucchi e acrobazie.

, che incantano grandi e piccoli con trucchi e acrobazie. I concerti di canti natalizi, eseguiti da cori locali e artisti di talento.

Grazie a questa varietà di eventi, il villaggio riesce a mantenere un’atmosfera vivace e coinvolgente durante tutto il periodo natalizio.

Un tuffo nell’artigianato siciliano

Un’area molto apprezzata del villaggio è quella dedicata ai mercatini di Natale, dove si possono acquistare prodotti artigianali unici. Qui, maestri artigiani espongono decorazioni natalizie fatte a mano, gioielli, ceramiche e altri oggetti perfetti per regali originali. Non mancano le bancarelle gastronomiche, dove si possono gustare dolci siciliani tipici come cannoli, cassate e torrone.

Emozioni adrenaliniche per i più avventurosi

Oltre alle attività tradizionali, il “Palermo Christmas Village” propone attrazioni adrenaliniche per i più temerari. La zip line, che consente di “volare” sopra una parte del villaggio, e il big air bag, un’esperienza di salto in sicurezza, sono due delle proposte più emozionanti per chi cerca una dose di avventura durante la visita.

Dettagli pratici e informazioni utili

Ecco tutte le informazioni per organizzare la visita al “Palermo Christmas Village“:

Date di apertura: dal 6 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025.

dal 6 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. Orari:

Dal 6 al 20 dicembre: Lunedì – Venerdì: 15:00 – 24:00 Sabato e Domenica: 10:00 – 24:00

Dal 22 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni 10:00 – 24:00.

Prezzi:

Ingresso al villaggio: Bambini fino a 2 anni: gratuito. Under 12: 15 euro. Dai 12 anni in su: 10 euro.

Pista di pattinaggio: 10 euro per un’ora (incluso noleggio pattini).

Zip line e big air bag: 7 euro.

Promozioni:

Pista di pattinaggio + Christmas Village + zip line: 27 euro.

Christmas Village + zip line: 17 euro.