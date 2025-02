Sinsay: nuove aperture e opportunità di lavoro in Italia nel 2025

Sinsay, il noto marchio polacco di abbigliamento e accessori, sta ampliando la sua presenza in Italia con l’apertura di nuovi punti vendita nel 2025. Questa espansione offre numerose opportunità di lavoro per diverse figure professionali nel settore retail.

Le nuove aperture di Sinsay in Italia

Entro febbraio 2025, Sinsay prevede l’inaugurazione di cinque nuovi negozi nelle seguenti regioni:

Calabria : Centro Commerciale Vibocenter, Vibo Valentia

: Centro Commerciale Vibocenter, Vibo Valentia Puglia : Centro Commerciale Mongolfiera, Taranto

: Centro Commerciale Mongolfiera, Taranto Lombardia : Antegnate Gran Shopping, Bergamo; Le Due Torri, Stezzano (Bergamo)

: Antegnate Gran Shopping, Bergamo; Le Due Torri, Stezzano (Bergamo) Marche: Centro Commerciale Le Ancore, Porto Sant’Elpidio (Fermo)

Queste aperture si aggiungono ai negozi inaugurati a gennaio 2025 a Fiume Veneto (Pordenone), Sassuolo (Modena) e Sesto San Giovanni (Milano). Attualmente, Sinsay conta circa 18 punti vendita in Italia, con l’obiettivo di crescere ulteriormente nel corso dell’anno.

Profili professionali e requisiti

Con l’espansione della rete commerciale, Sinsay è alla ricerca di diverse figure professionali per i nuovi punti vendita. Di seguito, una panoramica dei ruoli disponibili e dei requisiti richiesti:

Assistente alle Vendite (Sales Assistant)

Requisiti : Ottima conoscenza della lingua inglese Motivazione a svolgere attività di vendita e a lavorare per obiettivi Predisposizione al lavoro in team Dinamismo e proattività Reale conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e del make-up

: Store Manager

Requisiti : Esperienza maturata in ruoli di responsabilità nel settore delle vendite Spiccate doti di pianificazione, problem solving e organizzazione Flessibilità e capacità di adattamento

: Visual Merchandiser

Requisiti : Esperienza nel visual merchandising Creatività e attenzione ai dettagli Capacità di interpretare le linee guida del brand e implementarle nel punto vendita

: Regional Sales Manager

Requisiti : Esperienza di 1-2 anni in una posizione simile Capacità di gestione di più punti vendita Ottime doti comunicative e di leadership

: Regional HR Specialist

Requisiti : Esperienza nel settore delle risorse umane Conoscenza delle normative del lavoro Capacità di selezione e formazione del personale

:

Per candidarsi a queste posizioni, è possibile visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Sinsay.

Sedi dei nuovi negozi Sinsay

Ecco un riepilogo delle sedi dei nuovi punti vendita Sinsay previsti per il 2025:

Regione Città Centro Commerciale Calabria Vibo Valentia Vibocenter Puglia Taranto Mongolfiera Lombardia Bergamo Antegnate Gran Shopping Lombardia Stezzano (Bergamo) Le Due Torri Marche Porto Sant’Elpidio (Fermo) Le Ancore

Come candidarsi

Gli interessati alle opportunità di lavoro presso Sinsay possono consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale dell’azienda. È consigliabile preparare un curriculum aggiornato e una lettera di presentazione che evidenzi le proprie competenze e motivazioni.

L’espansione di Sinsay in Italia rappresenta un’importante occasione per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore retail, offrendo opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico e in continua evoluzione.