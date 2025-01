Offerte di lavoro in Puglia: le opportunità di gennaio 2025

La Puglia, con il suo dinamismo economico e la ricchezza di settori in crescita, offre numerose opportunità di lavoro per gennaio 2025. Secondo il report dell’ARPAL (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), sono attualmente disponibili 374 offerte di lavoro, per un totale di 1.166 posizioni aperte nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Settori con maggiore richiesta

Servizi ludico-ricreativi e turistici

Il settore dei servizi ludico-ricreativi, dell’intrattenimento e turistici è in forte espansione, con una domanda significativa di:

Animatori : figure chiave per villaggi turistici e strutture ricettive.

: figure chiave per villaggi turistici e strutture ricettive. Cuochi e personale di cucina : professionisti richiesti per ristoranti e hotel.

: professionisti richiesti per ristoranti e hotel. Receptionist: essenziali per l’accoglienza e la gestione dei clienti nelle strutture alberghiere.

Industria e metalmeccanico

L’industria pugliese, in particolare il settore metalmeccanico, ricerca:

Manutentori : specializzati nella manutenzione di impianti e macchinari.

: specializzati nella manutenzione di impianti e macchinari. Saldatori : professionisti con competenze specifiche nella saldatura di metalli.

: professionisti con competenze specifiche nella saldatura di metalli. Tecnici meccatronici: figure che combinano competenze meccaniche ed elettroniche.

ICT e digitale

Con l’avanzare della digitalizzazione, cresce la domanda di:

Social media manager : esperti nella gestione della presenza online delle aziende.

: esperti nella gestione della presenza online delle aziende. Programmatori e sviluppatori: specializzati in soluzioni software e applicazioni web.

Opportunità nelle principali città

Bari e provincia

Nella provincia di Bari sono disponibili 972 posizioni, con una forte domanda nei settori:

Servizi ludico-ricreativi : 476 posizioni aperte.

: 476 posizioni aperte. Servizi turistici e ristorazione : 114 posizioni.

: 114 posizioni. Servizi socio-sanitari ed educativi: 88 posizioni.

Barletta-Andria-Trani (BAT)

La provincia di BAT offre 134 posizioni, principalmente nei settori:

Artigianato e commercio : falegnami, piastrellisti e venditori.

: falegnami, piastrellisti e venditori. Servizi alla persona: addetti alle pulizie e manutentori.

Foggia

A Foggia sono disponibili 60 posizioni, con opportunità per:

Operai specializzati : in vari settori industriali.

: in vari settori industriali. Personale amministrativo: assistenti e impiegati.

Requisiti e profili ricercati

Le aziende pugliesi cercano una vasta gamma di profili, dai giovani diplomati ai professionisti con esperienza. In particolare, c’è una forte domanda per:

Operai specializzati : come saldatori e manutentori.

: come saldatori e manutentori. Professionisti del settore turistico : come cuochi e receptionist.

: come cuochi e receptionist. Esperti digitali: come programmatori e social media manager.

Inoltre, sono presenti opportunità riservate alle categorie protette, con 39 posti disponibili nella sola provincia di Bari per ruoli come addetti alla segreteria, customer service e impiegati amministrativo-contabili.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro in Puglia, è possibile:

Consultare il portale “Lavoro per te Puglia” : dove sono pubblicate le offerte dei Centri per l’Impiego.

: dove sono pubblicate le offerte dei Centri per l’Impiego. Rivolgersi direttamente ai Centri per l’Impiego: per assistenza nella ricerca del lavoro.

Tabella riepilogativa delle offerte di lavoro

Provincia Settore Posizioni aperte Bari Servizi ludico-ricreativi 476 Bari Servizi turistici e ristorazione 114 Bari Servizi socio-sanitari ed educativi 88 Barletta-Andria-Trani Artigianato e commercio 50 Barletta-Andria-Trani Servizi alla persona 84 Foggia Operai specializzati 30 Foggia Personale amministrativo 30

La Puglia si conferma una regione ricca di opportunità lavorative per gennaio 2025, offrendo posizioni in diversi settori e per vari profili professionali. È il momento ideale per esplorare le offerte disponibili e intraprendere una nuova carriera nel territorio pugliese.