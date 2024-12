Regione Puglia al via 900 nuove assunzioni in diversi settori produttivi

La Regione Puglia si distingue nuovamente per il suo impegno nel rilancio del mercato del lavoro. Attraverso l’ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), sono state annunciate 388 offerte che daranno accesso a circa 900 nuovi posti di lavoro nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani (BAT). Si tratta di un’importante opportunità sia per chi cerca una prima occupazione sia per chi desidera rientrare nel mondo del lavoro o migliorare la propria posizione attuale.

Regione Puglia: sedi principali delle offerte di lavoro

Le 388 offerte della Regione Puglia sono state distribuite in base alla necessità e alla disponibilità delle aziende presenti nelle tre province coinvolte. Nello specifico, la provincia di Bari conta il maggior numero di opportunità con 259 annunci che prevedono 603 posizioni lavorative. Seguono la provincia di BAT con 70 annunci e 150 posizioni e la provincia di Foggia con 59 annunci per un totale di 138 posti di lavoro disponibili.

Questa ripartizione riflette la distribuzione economica della regione, con il capoluogo e il suo hinterland che rappresentano il cuore pulsante dell’economia pugliese, ma con un buon bilanciamento di opportunità anche nelle altre aree.

I settori e i profili ricercati

Le offerte di lavoro coinvolgono una vasta gamma di settori produttivi, garantendo la possibilità di candidarsi a persone con competenze ed esperienze diversificate.

Settore artigianato e commercio

Questo settore offre numerose posizioni in ambito artigianale, tra cui falegnami, piastrellisti e altri lavoratori specializzati. Sono inoltre disponibili ruoli legati alla vendita e al commercio, come commessi e addetti alle vendite.

Settore turistico e della ristorazione

Con una forte vocazione turistica, la Puglia cerca di soddisfare la domanda di personale nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Tra i profili ricercati figurano receptionist, cuochi, camerieri e animatori turistici, figure centrali per la prossima stagione.

Settore ICT e digitale

Il digitale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’economia pugliese. Per questo motivo sono aperte posizioni per social media manager, sviluppatori di piattaforme e-commerce e tecnici informatici.

Settore industria e metalmeccanico

La richiesta di personale tecnico e operativo è particolarmente forte nell’industria e nel settore metalmeccanico. Si cercano saldatori, manutentori, tecnici meccatronici e altri specialisti.

Come partecipare alle selezioni della Regione Puglia

Per candidarsi, è fondamentale seguire le istruzioni riportate negli annunci pubblicati sul portale ufficiale dell’ARPAL, “Lavoro per te Puglia“. I candidati possono accedere al sito o utilizzare l’apposita applicazione mobile disponibile per dispositivi iOS e Android. Il portale consente di cercare le offerte più adatte al proprio profilo, di inviare il curriculum vitae e di consultare le date degli eventi di selezione.

Un’altra opzione consiste nel recarsi direttamente presso i Centri per l’Impiego, dove è possibile ricevere supporto nella candidatura e nella stesura del curriculum.

Opportunità per le categorie protette

Un aspetto importante dell’iniziativa è l’attenzione rivolta alle categorie protette. Tra le offerte di lavoro, alcune sono espressamente dedicate a persone appartenenti a queste categorie. Nella provincia di Bari, ad esempio, sono previsti ruoli come operatori socio-sanitari (OSS), educatori e tecnici programmatori.

Recruiting day e eventi correlati

ARPAL Puglia ha organizzato diversi eventi di selezione per favorire l’incontro tra candidati e datori di lavoro. Tra i più rilevanti ci sono il recruiting day previsto a Barletta il 27 novembre 2024, incentrato sulle professioni turistiche, e quello di Rutigliano (Bari) il giorno successivo, dedicato a figure richieste per la stagione invernale.

Gli interessati a partecipare agli eventi devono registrarsi tramite i link ufficiali forniti dall’ARPAL o contattare i Centri per l’Impiego di riferimento.

Regione Puglia – Tabella riepilogativa delle offerte di lavoro

Provincia Annunci Posizioni aperte Settori principali coinvolti Bari 259 603 Artigianato, digitale, turismo BAT 70 150 Turismo, ristorazione, industria Foggia 59 138 Commercio, metalmeccanico, ristorazione



L’iniziativa si propone di ridurre il tasso di disoccupazione locale e di dare una nuova spinta alla crescita economica della regione, offrendo opportunità lavorative in settori chiave. Per maggiori informazioni, i cittadini possono consultare il portale ufficiale ARPAL o rivolgersi ai Centri per l’Impiego più vicini.