Camomilla Italia continua ad assumere anche nel Sud Italia diverse figure

Camomilla Italia è un rinomato marchio italiano specializzato nella produzione e vendita di abbigliamento, borse, scarpe e accessori femminili. Fondata nel 1974 a Napoli, l’azienda è cresciuta costantemente, vantando oggi oltre 240 negozi monomarca distribuiti su tutto il territorio nazionale. Con una produzione che supera i 3 milioni di capi all’anno, Camomilla Italia rappresenta un punto di riferimento nel panorama della moda italiana.

Opportunità di lavoro in Camomilla Italia

L’azienda è costantemente alla ricerca di personale qualificato e motivato per ampliare il proprio organico, sia nei punti vendita che nella sede centrale. Le posizioni aperte sono rivolte a diplomati e laureati, offrendo opportunità sia part-time che full-time.

Posizioni disponibili nei negozi Camomilla Italia

Attualmente, Camomilla Italia ricerca Addetti alle Vendite per diverse regioni, tra cui Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Toscana, Lombardia e Piemonte. I candidati ideali dovrebbero possedere:

Esperienza nel settore abbigliamento/accessori donna.

Ottime capacità relazionali.

Disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e giorni festivi.

Conoscenza della lingua inglese.

Competenza nell’uso dei principali strumenti informatici.

Posizioni aperte nella sede centrale di Camomilla Italia

Presso l’headquarter di Napoli, le opportunità attuali includono:

Addetto Ufficio Programmazione Retail.

Assistente Marketing e Comunicazione Omnicanale.

Impiegato Amministrativo-Contabile.

Offline Marketing Specialist.

Retail Designer per l’Ufficio Tecnico.

Sviluppatore Franchising.

Assistente Stilista per l’Ufficio Stile.

Requisiti generali per le candidature

Per le posizioni nei punti vendita, è preferibile un’esperienza pregressa nel settore moda femminile. Per i ruoli in sede, sono richieste qualifiche specifiche e, in alcuni casi, esperienza nel settore di riferimento. La conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche sono spesso requisiti fondamentali.

Sedi di lavoro

Le opportunità lavorative sono disponibili in diverse regioni italiane, tra cui:

Sicilia : Palermo, Catania, Agira.

: Palermo, Catania, Agira. Campania : Napoli, Salerno, Pompei.

: Napoli, Salerno, Pompei. Lazio : Roma, Rieti.

: Roma, Rieti. Abruzzo : L’Aquila, Avezzano.

: L’Aquila, Avezzano. Toscana : Firenze, Livorno.

: Firenze, Livorno. Lombardia : Milano, Curno.

: Milano, Curno. Piemonte: Torino, Chivasso.

Tipologie di contratto offerte

Camomilla Italia offre contratti sia a tempo determinato che indeterminato, con possibilità di impiego part-time o full-time, in base alle esigenze aziendali e alle qualifiche del candidato.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura, è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Camomilla Italia. Qui è possibile consultare le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form online. In alternativa, è possibile inviare una candidatura spontanea per future opportunità.

Tabella riepilogativa delle informazioni principali

Posizione Requisiti Sedi Tipo di Contratto Addetto/a alle Vendite Esperienza nel settore, buone doti relazionali, conoscenza inglese e informatica Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Piemonte Part-time/Full-time, Determinato/Indeterminato Addetto Ufficio Programmazione Retail Laurea pertinente, esperienza nel ruolo, competenze analitiche Napoli Full-time, Indeterminato Assistente Marketing e Comunicazione Laurea in Marketing, esperienza nel settore, conoscenza inglese e informatica Napoli Full-time, Indeterminato Impiegato Amministrativo-Contabile Laurea in Economia, esperienza nel ruolo, precisione e affidabilità Napoli Full-time, Indeterminato Offline Marketing Specialist Laurea in Marketing, esperienza nel settore, creatività e proattività Napoli Full-time, Indeterminato Retail Designer Laurea in Architettura, esperienza nel retail design, disponibilità a trasferte Napoli Full-time, Indeterminato Sviluppatore Franchising Esperienza nel settore, capacità negoziali, conoscenza del mercato Napoli Full-time, Indeterminato Assistente Stilista Laurea in Moda o Design, esperienza nel settore, creatività e passione Napoli Full-time, Indeterminato



Lavorare in Camomilla Italia offre l’opportunità di entrare a far parte di un’azienda leader nel settore della moda, con possibilità di crescita professionale e sviluppo delle proprie competenze in un ambiente dinamico e stimolante.