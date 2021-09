7 luoghi da visitare assolutamente a Foggia

Foggia è una città pugliese di circa 150mila abitanti, nota come il Granaio d’Italia. Si trova in una zona della Regione popolata dal Neolitico e una delle prime colonie è stata la greca Argos Hippium.

Nel Medioevo Foggia fece parte del Sacro Romano Impero e durante il regno di Federico II furono eretti palazzi e chiese. L’economia di allora era altalenante: si passava a periodi di crescita per poi collassare in altri a causa dei vari governanti che si sono succeduti che cambiavano leggi e imponevano tasse. Oggi, la città è un importante snodo tra il Nord e il Sud Italia. Cosa c’è da visitare a Foggia? Alcuni consigli.

CATTEDRALE DI FOGGIA

La Cattedrale di Foggia si trova in piazza Francesco de Sanctis ed è il principale edificio religioso della città. Costruta nel 1100, la Cattedrale fu restaurata nel 1700 dopo che un terremoto danneggiò gran parte della sua facciata anteriore.

Caratterizzata da un bellissimo stile barocco, la parte anteriore della cattedrale presenta delle fantastiche decorazioni e intricate lavorazioni in pietra. All’interno, la cattedrale è molto decorata e le sue finestre lasciano entrare una grande quantità di luce che scende a cascata sui vecchi sedili in legno. Inoltre, ci sono un organo decorato e molti dipinti religiosi.

PIAZZA UMBERTO GIORDANO

Piazza Umberto Giordano è uno dei luoghi principali di Foggia, ideale per rilassarsi e godersi il bel tempo. Questa piazza è circondata da molti negozi per fare shopping, nonché bar e ristoranti. Inoltre, ha un’area personale centrale dove si trovano molti alberi e panchine. Sulla pizza, poi, si erge la Chiesa di Gesù e Maria, edificata nel 1510, con la sua facciata romanica.

VILLA COMUNALE – PARCO KAROL WOJTYLA

Il parco urbano Karol Wojtyla è situato nel centro cittadino, in prossimità della stazione ferroviaria e delle arterie principali di Foggia. Partendo da Piazza Camilo Benso Cavour, la parte anteriore del parco è fiancheggiata da un bellissimo passaggio pedonale con colonne in pietra bianca e conduce in una piazza paesaggistica con una serie di esposizioni floreali.

Proseguendo, un ampio viale aperto si estende per circa 400 metri ed è fiancheggiato da splendidi alberi. Inoltre, ci sono sentieri, fontane, statue e sculture, oltre a una meravigliosa area ombreggiata sul retro del parco, ricoperta di alberi.

PALAZZO DOGANA

Situato nel cuore del centro cittadino, il Palazzo Dogana risale al XV secolo e si trova in piazza XX Settembre: è uno dei più antichi palazzi di Foggia ed ospitò la Regia Dogana della Mena delle Pecore della città fino all’inizio del XIX secolo Oggi è la sede della Provincia di Foggia.

Passeggiando per il centro storico della città, il palazzo è un edificio fantastico da ammirare e ospita anche un museo contenente una brillante collezione di arte contemporanea e moderna.

MUSEO DEL TERRITORIO

Il Museo del territorio è il posto giusto per conoscere la storia di Foggia e dintorni. Si trova in via Pasquale Fuiani, nei pressi del Comune e della Cattedrale.

All’interno del museo si trovano una fantastica varietà di mostre relative alla storia della popolazione della Capitanata durante l’Era Cristiana.

Gli oggetti in mostra comprendono monete, resti funerari, ceramiche, vestiti e altri oggetti per la casa.

CHIESA DELLE CROCI

La Chiesa delle Croci risale al 1693 e fu eretta nel luogo in cui il padre cappuccino Antonio da Olivadi piantò sette croci lungo il percorso di una processione penitenziale. Tale Via Crucis venne fatta per scongiurare la carestia che imperversava nel Tavoliere delle Puglie in quegli anni a causa della siccità; la storia narra che al termine del percorso penitenziale un temporale si abbatté sulla città. La Chiesa delle Croci si trova nella parte nord del centro storico di Foggia, a circa 15 minuti a piedi dalla cattedrale.

Nella parte anteriore di questa chiesa c’è una serie di 5 cappelle esterne ornate.

La Chiesa delle Croci ha uno stile barocco e al suo interno c’è una pletora di decorazioni, ma i giardini e gli archi sono senza dubbio l’attrazione principale.

MUSEO CIVICO

Il Museo Civico di Foggia offre un altro sguardo interessante sulla storia della regione, che risale al Neolitico.

Situato in Piazza Nigri nella parte nord del centro storico, il museo è facilmente raggiungibile a piedi.

All’interno di questa struttura si trovano una grande esposizione di manufatti e cimeli di varie epoche storiche; questi comprendono reperti archeologici del vicino sito di Arpi, ricostruzioni di tradizionali case a schiera, collezioni di gioielli, ornamenti e statue, e una serie di pregevoli dipinti di importanti artisti della regione.