8 cose che (forse) non sai sulla Puglia e che dovresti sapere

La Puglia è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in famiglia o in due. C’è di tutto lì: panorami che non hanno da invidiare al resto del mondo; sapori che restano così in testa da non poterne fare a meno neanche quando si torna a casa (a tal punto che si cerca subito il primo ristorante pugliese più vicino per placare la nostalgia); architetture ricche di storia e pregne di bellezza…

Hai in programma o stai pensando di visitare la Puglia? Ecco alcune curiosità per suscitarti ancora più interesse, come riportate su Essentialitaly.co.uk.

1 – La Puglia è famosa per la sua produzione di olio d’oliva.

La Regione fornisce circa il 40% dell’olio d’oliva dell’Italia, che ammonta a circa 300.000 tonnellate ogni anno.

2 – La Puglia, in passato, era nota come il “cesto del pane d’Italia”.

Il motivo? La grande produzione di pasta e pane, che risale al periodo tra le due guerre mondiali del Novecento.

3 – La Puglia ha la costa più lunga di qualsiasi regione continentale italiana.

Il tacco dello stivale d’Italia è la caratteristica geografica che definisce l’area e le coste, in totale, sono lunghe ben 800 chilometri!

4 – In Puglia ci sono tra le spiagge più ambite d’Italia.

Ovunque tu vada in Puglia, c’è una spiaggia nelle vicinanze dove andare per prendere il sole e fare un bagno. Le acque sono cristalline sulle coste adriatiche e ioniche della Regione. Il clima, poi, è perfetto, soprattutto in estate…

5 – La Puglia è famosa per la straordinaria varietà del suo vino rosso dai sapori vibranti e fruttati.

La Puglia è una delle più grandi regioni vinicole d’Italia. Negli ultimi anni si è concentrata maggiormente sul perfezionamento del sapore pugliese, proprio dei vitigni unici della zona.

6 – La Puglia fu originariamente colonizzata dai greci micenei.

La Puglia è una delle aree archeologicamente più interessanti d’Italia. Lecce, una delle città più importanti della Regione, è chiamata la “Firenze del Sud” poiché è ricca di gemme storiche, tra cui un anfiteatro romano. Ci sono anche una serie di castelli nella zona, molti dei quali costruiti nell’epoca del Sacro Romano Impero.

7 – I Trulli sono antiche capanne che si trovano solo in Puglia

In Puglia ci si imbatte anche nei trulli, abitazioni in pietra che risalgono al Medioevo e, un tempo, erano usate come case dai contadini. Alberobello, sito UNESCO, è di sicuro il posto più famoso dove trovarli, con le strade fianchegghiate da queste dimore uniche e dall’architettura che non ha pari nel mondo.

8 – La Puglia è molto orgogliosa del suo cibo.

La Puglia è la culla di molti cibi italiani autoctoni. Questi comprendono la burrata, le orecchiette e la tiella, la versione italiana della paella spagnola.