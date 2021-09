5 posti da visitare prima della fine dell’estate

Manca ancora qualche settimana alla fine dell’estate e nonostante tutti desideriamo una tregua dalle temperature troppo alte, sappiamo già che le vacanze ci mancheranno. Esistono però delle mete non troppo distanti che possono rendere un fine settimana diverso e interessante, senza uscire dalla propria regione. Tra le varie attività che si possono fare; trekking, sightseeing, degustazioni e per i più fortunati, ancora qualche bagno nelle calde acque del Mediterraneo. Abbiamo raccolto per voi alcune delle migliori località delle regioni del sud, che possono regalare emozioni indescrivibili legate alla bellezza e alla ricchezza del nostro territorio.

Cefalù, Sicilia

Con la fine di agosto ci si può avvicinare con più tranquillità a Cefalù, uno dei borghi siciliani più frequentati e amati durante il periodo estivo. La popolazione del paese arriva addirittura a triplicare quando è presente il maggior picco di turisti. Per questo il miglior periodo per visitarla è la fine dell’estate (oppure la primavera). A Cefalù si possono trovare infiniti punti di interesse storico e culturale, tra cui anche la cattedrale patrimonio dell’Unesco a partire dal 2015.

Polignano a Mare, Puglia

Anche questa località vede la sua forma migliore dopo l’estate, quando le folle e il caldo si sono allontanati. Polignano permette ai suoi visitatori di immergersi completamente nella natura mozzafiato che la circonda, con paesaggi da sogno e scorci surreali. Non ci si può perdere la Lama Monachile, due pareti di roccia che incorniciano una insenatura di sabbia bagnata da un mare azzurrissimo. Se si riesce ad organizzare un tour in barca si potranno scovare tutte le grotte e le calette nei pressi del paese, con qualche tuffo in mezzo ai pesci. Nel centro storico ci si ritroverà in mezzo a molte culture mischiate, che includono influenze arabe, spagnole, normanne e romane. Lasciandosi trasportare da suoni e odori si potrà scoprire un paese vibrante e orgoglioso, tappezzato di poesie scritte sui muri e sulle case.

Statua del Redentore, Maratea, Basilicata

Questa statua si trova precisamente sulla cima del Monte San Biagio sopra Maratea, in provincia di Potenza. Prima della costruzione del Redentore, la cima del monte era luogo delle rovine di Maratea Castello e di un’antica cittadina fortificata. Dopo la sua distruzione, si decise di costruire una croce di ferro. A causa dei fulmini questa veniva però regolarmente distrutta e quindi ricostruita.

L’idea della statua di cemento e marmo arrivò negli anni ‘60 e l’installazione avvenne nel 1964. I turisti che desiderano visitarla potranno godere di un paesaggio naturale e un panorama mozzafiato diverse centinaia di metri a strapiombo sulle scogliere della zona e sul porto di Maratea. Anche la statua in sé è notevole, con il suoi 21,13 metri di altezza e 19 metri di larghezza. Questa è una meta non troppo impegnativa che però lascerà un forte ricordo nella memoria di chi la sceglie.

Castellabate, Campania

Situata nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dichiarata patrimonio dell’umanità Unesco nel 1998, questa cittadina presenta ai propri visitatori un centro storico ricco di stradine, palazzi e gradinate di origine medievale, oltre che uno splendido castello. L’ambiente marino realizza l’area marina protetta Santa Maria e assieme gli altri borghi della Campania da visitare, Castellabate si conferma essere un posto magico da non perdere per chiunque abbia voglia di vivere una vacanza rilassante, in un ambiente ricco sotto ogni prospettiva; natura, mare, scenari mozzafiato e aria buona da respirare. La cultura enogastronomica è incentrata sui prodotti a km 0 e include un mix di ingredienti di terra e di mare. La celebre accoglienza dei locali permetterà a tutti i turisti di trovare un luogo ospitale che sarà impossibile da dimenticare.

Gole del Raganello, Calabria

Le Gole del Raganello offrono uno degli scenari più belli raggiungibili nella provincia di Cosenza. Si tratta di una riserva naturale situata nei comuni di Civita, San Lorenzo Bellizzi e Cerchiara di Calabria ed occupa una superficie di ben 1600 ettari. L’area appartiene al Parco Nazionale del Pollino ed è una delle mete più ambite per chi decide di viaggiare verso le bellezze della Calabria. Il posto si pone come meta ideale anche per gli sportivi che vogliono praticare canyoning e torrentismo. Sarà possibile organizzare diverse escursioni: dal trekking classico, all’arrampicata libera, al rafting. Essendo numerosi gli ostacoli da superare, tra grandi macigni, acque gelide e pareti da scavalcare, il posto risulterà probabilmente più adatto per chi possiede già una buona preparazione fisica. Le gole del Raganello non mancheranno di sorprendere chiunque con le moltissime emozioni da regalare.