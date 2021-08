I borghi della Campania da visitare assolutamente

Borghi da visitare in Campania per una vacanza indietro nel tempo e a ritmi lenti

Non solo mete patinate, in Campania ci sono tanti piccoli centri tutti da scoprire

Dai borghi medievali a quelli a picco sul mare: ecco i 5 borghi da non farsi sfuggire

Se in estate si pensa alla Campania il pensiero corre inevitabilmente alla sua straordinaria offerta turistica al profumo di mare e si pensa a Capri, Posilippo, Sorrento, Amalfi e tante altre località che si affacciano sul mare. In una guida vi abbiamo segnalato i 5 posti da vedere assolutamente in Campania, questa volta vogliamo scendere nel dettaglio e presentarvi piccole perle spesso poco conosciute che rendono questa splendida regione un

Così, dalla centrale e verace città di Napoli con i suoi castelli, i suoi affascinanti palazzi e le sue tante leggende, ci spostiamo verso piccoli centri che meritano di essere conosciuti e visitati per poter godere pienamente della bellezza e della proposta culturale campana. In questo articolo vi parleremo dei borghi della Campania da visitare assolutamente, mete che spesso non vengono inserite nei tour turistici ma che regalano sorprendenti scoperte. La Campania, infatti, gode di alcuni dei borghi più belli d’Italia. Scopriamone insieme alcuni. Ne abbiamo selezionati per voi cinque.

Nusco

Tra i borghi più belli della Campania non si può non menzionare quello di Nusco, lì dove il tempo sembra essersi fermato e si conservano le tradizioni di una volta. Questo piccolo centro si sviluppa nella provincia di Avellino, qui tra antichi portali di pietra, viuzze che si rincorrono, edicole votive, chiese e panorami mozzafiato sembra davvero di vivere in un’altra epoca.

I ritmi sono più lenti e tutto in questo straordinario gioiellino paesaggistico, considerato da tutti come il “balcone dell’Irpinia”, rimanda alla serenità. Se siete alla ricerca di una meta in cui godervi giorni di completo relax non potete non prendere in considerazione Nusco, piccolo borgo immerso nel verde tra natura e storia.

Passeggiate nel suo centro storico scoprendo sempre angolini nuovi e pittoreschi scorci da fotografare, lasciatevi trasportare dal vostro istinto e andate alla scoperta delle architetture più affascinanti che si affacciano sulle stradine. Prima di lasciare il borgo concedetevi una visita al Castello tra le valli del fiume Calore e dell’Ofanto di cui oggi restano solamente alcuni affascinanti resti.

Furore

Tra i Borghi più belli d’Italia, Furore è un luogo che sembra venire fuori da un libro delle favole. Questo piccolo borgo di 713 abitanti si sviluppa in provincia di Salerno ed è conosciuto da tutti per il suo fiordo sul mare. Situato tra Amalfi e Positano, questo centro campano così caratteristico e poetico è conosciuto da tutti come “il paese che non c’è”. Sì, un po’ come l’isola di Peter Pan.

Si tratta di un vero e proprio gioiellino baciato dal mare della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, che ospita una delle spiagge più belle Campania. A fare da padrone in questa località campana è senza dubbio è proprio il fiordo naturale che ricorda i classici paesi del nord Europa e rende fiabesco il panorama.

Se siete alla ricerca di mete particolari e indimenticabili per la vostra vacanza in Campania vi consigliamo di visitare questo borgo marinaro dei pescatori in cui la case sembrano spuntare dalle rocce e i colorati murales decorano il paese regalando una vera e propria galleria d’arte all’aria aperta.

Atrani

Atrani è un piccolo comune di 801 abitanti della provincia di Salerno. Si tratta di un delizioso borgo di pescatori che si svilupp tra il monte Civita e il monte Aureo estendendosi lungo la valle del fiume Dragone. Atrani è il borgo più piccolo della Costiera Amalfitana e con le sue casette sembra un piccolo presepe che si affaccia sul mare.

Di impianto medievale, questo pittoresco borgo marinaro si snoda tra vicoletti, archi, cortili, stradine, piazze e “scalinatelle” offre ai visitatori un incantevole spettacolo naturale in cui la sabbia della spiaggia abbraccia dolcemente le rocce spigolose. Il borgo di Atrani sembra vivere in una pellicola in bianco e nero degli anni ’50, è romantico e affascinante.

Castellabate

Tra i borghi più belli da vedere in Campania c’è sicuramente Castellabate, un borgo ricco di bellezze naturali e culturali. Si tratta di un piccolo centro medievale in cui passeggiare tranquillamente tra stradine, antichi palazzi, vicoletti, archi e caretteristici scorci che dal mare conducono lo sguardo alla collina. Diventato famoso con il film “Benvenuti al Sud“, Castellabate è un borgo tutto da scoprire.

Tra le principali mete da visitare a Castellabate, inserito nel Parco Nazionale del Cilento e definiti la “perla del Cilento“, vi segnaliamo il Castello, il Castrum Abbatis, un’antica fortezza difensiva che domina il paesaggio. Tra aria fresca e pulita, panorami da sogno e ritmi lenti, Castellabate sarà un borgo che non vorrete abbandonare più. In fondo è davvero difficile non sentirsi a casa in questo piccolo paradiso campano.

Monteverde

Conclude questa guida sui 5 borghi da visitare assolutamente in Campania il borgo di Monteverde. Questo centro che sorge nella provincia di Avellino su uno sperone roccioso nella valle del fiume Ofanto conta poco più di 700 abitanti e si sviluppa intorno all’antico Castello che da fortezza difensiva venne trasformato in residenza signorile nel 1744 dai Baroni Sangermano.

Sede vescovile nel XI secolo, il borgo medievale di Monteverde è famoso per le sue gustose ricette tradizionali a base di prodotti caseari e insaccati di carne suina che potrete provare in diverse osterie. Vi consigliamo di non perdere la calda e saporita focaccia contadina di farina di mais da mangiare in sostituzione del pane. Non solo ottima cucina, Monteverde vanta percorsi naturalistici perfetti per gli amanti delle passeggiate e del trekking.