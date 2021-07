Cinque mete incantevoli da visitare in Campania

Dal capoluogo di regione all’affascinante Costiera Amalfitana: cosa vedere

Tra paesaggi da cartolina, colori, mare azzurro e tradizioni: la Campania è tutta da scoprire

Dalla verace e colorata città di Napoli con i suoi castelli, i suoi affascinanti palazzi e le sue leggende, all’incantevole Costiera Amalfitana con le sue spiagge mozzafiato e da cartolina, la Campania è una regione che va scoperta e vissuta in tutte le sue sfaccettature.

Riassumere in una breve guida le mete imperdibili da non farsi sfuggire durante una vacanza nella bella regione della pizza, di Totò e del Vesuvio è davvero difficile ma abbiamo voluto provarci ugualmente. Di seguito vi proponiamo i 5 posti da vedere assolutamente in Campania, magnifica terra che si affaccia sul mar Tirreno e confina con diverse regioni come Lazio, Molise, Puglia e Basilicata.

Napoli

Regina della Campania, capoluogo di regione, la città di Napoli è un vero e proprio palcoscenico di storie affascinanti, misteri e leggende che ancora si tramandando nei suoi vicoletti, di bocca in bocca, tra gli anziani. Questa meravigliosa città campana di grande cultura, patria della pizza, protetta da San Gennaro e simbolo verace dell’Italia nel mondo, vanta la presenza di diversi luoghi di attrazione turistica.

Impossibile andare a Napoli e non fermarsi ad ammirare Piazza Plebiscito, passeggiare nella folkloristica Spaccanapoli, visitare Palazzo Reale scoprire la Napoli Sotterranea e rimanere incantanti davanti al Cristo Velato della Cappella San Severo. Concludete la giornata perdendovi nei colori del tramonto da una delle terrazze di Posilippo. Una città dai mille volti e dalle tante anime che convivono rendendo questa splendida città un vero e proprio museo a cielo aperto accessibile a tutti e allo stesso tempo uno straordinario teatro.

Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è il tratto di costa campana del Tirreno meridionale della provincia di Salerno. Conosciuta in tutto il mondo per splendidi gioiellini come Amalfi, Atrani, Positano, Ravello e Vietri sul Mare è un mix perfetto di case colorate e profumi inebrianti di agrumi.

Lasciatevi conquistare dalla bellezza dei borghi marini della Costiera Amalfitana, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, che prende il nome dalla sua città più importante, Amalfi. Calette di ciottoli, scorci caratteristici, mare azzurro e cristallino, strade a picco sul mare che regalano panorami da favola. Se ne avete modo, vi consigliamo di ammirare la costiera dal mare in barca.

Procida

Eletta Capitale italiana della cultura 2022, Procida è una bellissima e pittoresca isola in provincia di Napoli. È la prima volta che questo importante riconoscimento va a un borgo e non a un capoluogo di provincia o regione, una vittoria quella di Procida che dà una notevole spinta ai piccoli borghi italiani.

Casette colorate e fascino senza tempo rendono questa perla del Golfo di Napoli un vero e proprio gioiellino. Insieme a Ischia, Vivara e Nisida, Procida fa parte delle Isole Flegree. Per la sua bellezza è stata scelta per girare diverse pellicole, una fra tante quella de “Il postino” con l’indimenticabile Troisi.

Reggia di Caserta

Arte, storia e cultura si respirano in qualsiasi luogo della Campania, uno fra tutti è sicuramente rappresentato dalla Reggia di Caserta. L’avrete sicuramente vista e studiata nei libri di storia dell’arte tra i banchi di scuola, la Reggia di Caserta è uno storico palazzo reale con un grande giardino che si estende al suo esterno nel comune di Caserta.

La reggia venne commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, su progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli, con l’intento di ricreare una residenza reala che potesse gareggiare con quella francese di Versailles. La Reggia di Caserta doveva rappresentare il fulcro ideale del nuovo regno di Napoli. Di notevole bellezza i giardini che vennero realizzati su ispirazione dei grandi parchi reali europei dell’epoca, impreziositi da fontane e cascatelle.

Pompei

Il nostro breve ma intenso viaggio alla scoperta dei luoghi imperdibili per chi sta programmando un viaggio in Campania termina a Pompei. Gli scavi archeologici di Pompei – così come quelli di Ercolano – rientrano nella lista dell’Unesco dei Beni patrimonio dell’Umanità.

Se desiderate fare un tuffo indietro nel tempo nell’antica Roma di Età imperiale, vi consigliamo di visitare gli il Parco archeologico di Pompei per poter ammirare cosa resta dell’antica città dopo la terribile eruzione del Vesuvio che la seppellì Pompei nel lontano 79 d.C.. Camminare tra le vecchie strade di Pompei è una sensazione unica che vi permetterà di vedere antichi templi e terme di 2000 anni fa.