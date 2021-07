I candidati saranno assunti a tempo determinato per massimo 30 mesi

Obiettivo: rafforzare l’organico degli uffici giudiziari e accelerare i processi

La domanda potrà essere presentata per un solo profilo e un solo ufficio giudiziario

Il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ha bandito un concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento di 130 funzionari di vario profilo (area III, fascia retributiva F1) e di 38 Assistenti informatici, (area II, fascia retributiva F2), a tempo pieno e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile.

Questo primo bando, disponibile nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021 (sezione Concorsi ed Esami n. 53), rientra nel piano di riorganizzazione degli uffici giudiziari italiani e servirà a rafforzare l’ufficio del Processo con personale competente e qualificato, aiuterà a semplificare le procedure e ad accelerare lo svolgimento dei processi amministrativi, ponendo le basi per una riforma strutturale della Giustizia amministrativa.

I posti disponibili

Il bando di concorso prevede l’assunzione di 120 Funzionari amministrativi (Area III, fascia retributiva F1):

34 posti nel Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali;

40 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma);

6 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Milano);

4 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;

9 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Napoli);

5 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Salerno);

10 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Palermo);

12 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Catania);

7 posti per Funzionario informatico (area III, fascia retributiva F1) all’interno del Servizio per l’informatica del Consiglio di Stato;

3 posti per Funzionario statistico (area III, fascia retributiva F1) all’interno del Consiglio di Stato, Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Inoltre, saranno selezionati anche 38 Assistenti informatici (Area II, fascia retributiva F2):

8 posti all’interno del Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali;

9 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma);

2 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Milano);

2 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;

5 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Napoli);

2 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Salerno);

5 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Palermo);

5 posti all’interno del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Catania).

I requisiti di ammissione

Per essere ammessi al concorso sarà necessario garantire il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE;

godimento dei diritti civili e politici;

titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo o titolo equivalente;

idoneità fisica all’impiego;

qualità morali e condotta incensurabili;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);

età non inferiore ai 18 anni;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.

Requisiti specifici

Per partecipare alle selezioni saranno richiesti i seguenti titoli di studio distinti per profilo:

Funzionario amministrativo : laurea di 1° livello (D.M. n. 270 del 2004) in L-14 – Scienze dei servizi giuridici, L-16 – Scienze politiche, L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 – Scienze economiche, L-36 – Scienze dell’amministrazione o laurea magistrale (D.M. n. 270 del 2004) in LMG/01 – Giurisprudenza, LM-56 – Scienze dell’economia, LM-77 – Scienze economico-aziendali, LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-52 – Relazioni internazionali, LM-62 – Scienze della politica o diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree sopra indicate di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 o titolo equipollente;

: laurea di 1° livello (D.M. n. 270 del 2004) in L-14 – Scienze dei servizi giuridici, L-16 – Scienze politiche, L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 – Scienze economiche, L-36 – Scienze dell’amministrazione o laurea magistrale (D.M. n. 270 del 2004) in LMG/01 – Giurisprudenza, LM-56 – Scienze dell’economia, LM-77 – Scienze economico-aziendali, LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-52 – Relazioni internazionali, LM-62 – Scienze della politica o diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree sopra indicate di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 o titolo equipollente; Funzionario informatico : laurea di 1° livello (D.M. n. 270 del 2004) in L-08 – Ingegneria dell’informazione, L-30 – Scienze e tecnologie fisiche, L-31 – Scienze e tecnologie informatiche, L-35 – Scienze matematiche, L-41 – Scienze statistiche, o laurea magistrale (D.M. n. 270 del 2004) in LM-17 – Fisica, LM-18 – Informatica, LM-32 – Ingegneria informatica, LM-40 – Matematica, LM-43 – Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, LM-44 – Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM-66 – Sicurezza informatica, LM-82 – Scienze statistiche, LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie, LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informa- zione o in data science, LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 – Ingegneria elettronica, LM-31 – Ingegneria gestionale o diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree sopra indicate di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 o titolo equipollente;

: laurea di 1° livello (D.M. n. 270 del 2004) in L-08 – Ingegneria dell’informazione, L-30 – Scienze e tecnologie fisiche, L-31 – Scienze e tecnologie informatiche, L-35 – Scienze matematiche, L-41 – Scienze statistiche, o laurea magistrale (D.M. n. 270 del 2004) in LM-17 – Fisica, LM-18 – Informatica, LM-32 – Ingegneria informatica, LM-40 – Matematica, LM-43 – Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, LM-44 – Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM-66 – Sicurezza informatica, LM-82 – Scienze statistiche, LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie, LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informa- zione o in data science, LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 – Ingegneria elettronica, LM-31 – Ingegneria gestionale o diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree sopra indicate di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 o titolo equipollente; Funzionario statistico : laurea di 1° livello (D.M. n. 270 del 2004) in L-33 – Statistica economica, L-41 – Statistica, LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie o diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree sopra indicate di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 o titolo equipollente;

: laurea di 1° livello (D.M. n. 270 del 2004) in L-33 – Statistica economica, L-41 – Statistica, LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie o diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree sopra indicate di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 o titolo equipollente; Assistente informatico: diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore.

Modalità di selezione

La selezione sarà così articolata:

valutazione dei titoli (di studio o professionali), per un massimo di 30 punti;

(di studio o professionali), per un massimo di 30 punti; prova scritta, (max 3 ore), che consisterà in un elaborato con due risposte aperte sulle materie specifiche per ciascun profilo.

Verranno ammessi alla prova scritta, in ordine di punteggio, i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 21/30 e fino al raggiungimento del numero pari a 5 volte i posti messi a concorso per ciascun profilo.

Gli argomenti delle prove

Gli argomenti della prova scritta saranno i seguenti:

Funzionario amministrativo

diritto amministrativo sostanziale;

diritto amministrativo processuale.

Funzionario informatico

normativa in materia di e-government, dematerializzazione, cooperazione informatica e temi riguardanti il Codice dell’amministrazione digitale;

tecniche e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e architetture in ambito ICT;

elementi di diritto amministrativo processuale, anche con riferimento al Processo amministrativo telematico.

Funzionario statistico

metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big data), con particolare riferimento alle principali tecnologie necessarie all’elaborazione degli stessi;

elementi di diritto amministrativo processuale, anche con riferimento al Processo amministrativo telematico.

Assistente informatico

elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi;

elementi di diritto amministrativo processuale.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le ore 17:00 del 5 agosto 2021 per via telematica, tramite il sito istituzionale della Giustizia amministrativa, previa registrazione attraverso apposita identità digitale SPID.

I candidati dovranno essere in possesso anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento del concorso secondo le modalità indicate nel bando.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando di concorso.