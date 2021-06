Le spiagge più belle della Campania: tra famose località, fiordi naturali e natura selvaggia

Le spiagge più belle della Campania in cui trascorrere una vacanza all’insegna del relax tra panorami mozzafiato

Borghi pittoreschi e natura selvaggia per scenari da favola

Quattro località da sogno per una vacanza indimenticabile in Campania

La Campania è una regione dalle mille sorprese. Terra di cultura, storia, misteri e splendidi panorami naturali, riesce sempre a sorprendere i suoi visitatori. Dalla città di Napoli con i suoi palazzi storici, i suoi castelli e le sue leggende, alla Costiera Amalfitana con i suoi borghi marinari pittoreschi e incantevoli come quello colorato di Procida eletto Capitale italiana della cultura 2022, passando per gli altri centri caratteristi e ricchi di storia. La Campania è uno scrigno di tesori da vivere e scoprire.

Questa volta vi portiamo alla scoperta di alcune delle sue spiagge più particolari, quelle che a nostro avviso dovete assolutamente visitare se siete alla ricerca di una giornata diversa dal solito immersi in paradisi naturali al profumo di agrumi, salsedine e macchia mediterranea.

In questo articolo vi parleremo delle spiagge più belle della Campania, località turistiche note e meno note che vi faranno sognare. Per motivi di spazio non possiamo includere tutte le spiagge campane ma ve ne consiglieremo quattro, quelle che a nostro avviso non dovete perdervi per un soggiorno indimenticabile.

Marina Grande di Positano

Il nostro breve ma intenso viaggio alla scoperta delle spiagge più caratteristiche della Campania inizia dalla Costiera Amalfitana e ci porta nel piccolo e delizioso borgo di Positano, un gioiellino caratterizzato da case colorare e dall’inebriante profumo di limoni.

La spiaggia di Marina Grande di Positano è sicuramente tra le spiagge più belle d’Italia. Ogni anno viene invasa da numerosi turisti italiani e stranieri per il suo panorama unico e gli scenari da cartolina che lasciano sempre senza parole. Tra ciottoli e mare color smeraldo, limpido e con fondale digradante, questa spiaggia della Campania è incorniciata dalle iconiche casette colorate che la ammirano dall’alto.

Se siete amanti dell’avventura e volete scoprire le calette che si sviluppano lungo la costa, dalla spiaggia di Marina Grande potrete servivi dei servizi navetta via mare per vivere escursioni che porterete sempre nel cuore.

Fiordo di Furore

Se state organizzando un viaggio in Campania e siete alla ricerca di una località fuori dagli schemi e talmente particolare da essere conosciuta comunemente come “il paese che non c’è“, non potete non visitare il piccolo centro di Furore.

Si tratta di un vero e proprio gioiellino baciato dal mare della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. A fare da padrone in questa località campana è senza dubbio il fiordo naturale che ricorda i classici paesi del nord Europa e rende fiabesco il panorama.

Ci troviamo in una spiaggia lunga solamente 25 metri e incastonata in un avvallamento tra i due lati della montagna. Un vero paradiso immerso tra la natura della costiera, una località pittoresca che vi regalerà una giornata di relax in uno dei luoghi marini più incantevoli della Campania.

Marina Piccola Capri

La baia di Marina Piccola si affaccia sul versante sud dell’incantevole isola di Capri, una località spettacolare bagnata dal Mar Tirreno impreziosita dai famosi faraglioni e da caratteristiche grotte marine come la Grotta azzurra, custodi di leggende e mete dei turisti provenienti da qualsiasi parte del mondo.

Dal centro di Capri è facile raggiungere la spiaggia di Marina Piccola, una baia stupenda da cui potrete godervi in totale relax la vista dei faraglioni, simboli indiscussi della bella isola campana. Questa spiaggia si trova ai piedi di una parete rocciosa che la protegge così dal vento e permette ai bagnanti di trascorrere piacevoli ore tra mare color verde smeraldo e una vista da favola.

Perfetta per i ragazzi e per le famiglie con bambini, considerati i fondali bassi, questa piccola baia si raggiunge scendendo una scalinata adiacente alla piazza capolinea dei bus, in alternativa potete raggiungerla via mare da una delle calette vicine.

Baia di Ieranto

L’ultima delle spiagge più particolari e belle della Campania che vogliamo consigliarvi è Baia di Ieranto nella meravigliosa costiera sorrentina. Inserita nell’Area naturale marina protetta Punta Campanella, questa splendida baia dal mare limpidissimo si apre in un’insenatura del Golfo di Salerno e appartiene al comune campano di Massa Lubrense.

Stando a quanto racconta Plinio il Vecchio, Baia di Ieranto sarebbe il famoso luogo in cui, nell’Odissea raccontata da Omero, Ulisse incontrò le Sirene durante il suo ritorno verso Itaca. Un luogo che affascina e che sorprende per la sua bellezza, Baia di Ieranto è un vero e proprio gioiellino, un luogo da sogno della Campania da non farsi sfuggire.

Perfetta per gli amanti dello sport acquatico e per chi ama immergersi in acque cristalline, questa località marina della cosiddetta “Terra delle sirene”. Per raggiungerla bisogna percorrere il sentiero che si apre da Nerano.