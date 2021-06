Le 5 spiagge più belle della Calabria: gioielli naturali tra il Tirreno e lo Ionio

Le spiagge più belle della costa calabra in cui trascorrere una vacanza all’insegna del relax a stretto contatto con la natura dopo il periodo Covid

Natura incontaminata, mare cristallino e distese di sabbia bianca per luoghi da sogno che si affacciano sul Tirreno e sullo Ionio

Località balneari della Calabria, tra paesaggi naturali e cucina gustosa dai sapori intensi, da visitare quest’estate

L’estate è ormai alle porte e cresce la voglia di concedersi una vacanza rilassante a stretto contatto con la natura in uno dei tanti paesaggi della nostra bella e ricca terra del Sud Italia. Se siete alla ricerca di una meta in cui coniugare ottima cucina, panorami mozzafiato, spiagge selvagge in cui trascorrere giornate rilassanti lontano dallo stress della routine quotidiana, la Calabria è quello che fa al caso vostro. In questo articolo vi indicheremo le 5 spiagge più belle della Calabria, veri e proprio gioiellini naturali da non lasciarsi sfuggire.

La costa calabrese ospita spiagge bellissime, incontaminate, veri e proprio gioiellini naturali tutti da scoprire tra baie nascoste dalla sabbia bianca, alte e rocciose falesie a strapiombo sul mare, romantici tramonti al profumo di salsedine e scenari suggestivi.

Con la diffusione dei vaccini anti-Covid si torna a viaggiare e a (ri)scoprire l’Italia con i suoi sensazionali tesori. Se state progettando una vacanza in Calabria, non potete perdere l’occasione di visitare le sue spiagge da favola. Le spiagge calabresi, infatti, sono tra le più belle al mondo.

Dopo avervi portato alla scoperta delle spiagge più belle della Sicilia e delle spiagge selvagge del Gargano, questa volta vogliamo condurvi in un viaggio (virtuale) tra i luoghi della Calabria ideali per trascorrere una vacanza indimenticabile tra paesaggi naturali e cucina gustosa dai sapori intensi.

Ecco le 5 spiagge più belle della Calabria che non dovete perdervi assolutamente. Per limiti di spazio non possiamo citare tutte le spettacolari spiagge calabresi ma possiamo parlarvene di cinque che a nostro avviso sono sicuramente tra le migliori per una vacanza serena e carica di bellezza.

Tropea

Conosciuta da tutti come “la perla del Tirreno”, Tropea è senza dubbio una delle località turistiche balneari della Calabria più apprezzate e visitate dai turisti italiani e stranieri. Il borgo incantevole di Tropea è certamente il luogo ideale per rilassarsi e trascorrere una vacanza tra gustosi piatti della cucina locale, panorami da cartolina e spiagge da favola.

Tra i centri maggiormente rinomati della suggestiva Costa degli Dei, Tropea con il suo litorale di distese di sabbia infinite, vanta spiagge meravigliose che vi conquisteranno per la loro bellezza. Sabbia bianca, mare cristallino, paesaggi mozzafiato che sarà impossibile non immortalare in fotografie da mostrare ad amici e parenti.

Quest’anno il borgo marinaro di Tropea è stato eletto Borgo dei Borghi 2021, un riconoscimento più che meritato considerando le enormi potenzialità che questo fantastico territorio offre ai visitatori. Affacciata su un mare limpido dalle svariate sfumature di turchese, questo caratteristico borgo della Calabria vanta numerose bellezze naturali che la rendono affascinante agli occhi di turisti provenienti da diversi angoli di mondo.

Perfetta per rilassarsi d’estate durante una vacanza da vivere a ritmi lenti, Tropea con le sue splendide spiagge in cui regna la natura incontaminate è sicuramente uno dei luoghi più spettacolari della costa calabra che vi consigliamo di visitare. Segnatevi: Spiaggia della Rotonda, Spiaggia del Cannone, Spiaggia della Linguata e Grotta del Palombaro.

Praia a Mare

Un’altra località da sogno che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire se state progettando una vacanza in Calabria, è sicuramente Praia a Mare. Con le sue distese di sabbia mista a ghiaia è perfetta per chi vuole rilassarsi al sole, chi preferisce dedicarsi a sport da spiaggia con i classici racchettoni o la palla e per chi ancora ama trascorrere la giornata tra tuffi e divertimento con gli amici.

Mare azzurro e limpido per una delle spiagge più belle d’Italia affacciata sul Tirreno a circa 100 chilometri dalla città di Cosenza. Con i suoi fondali digradanti è perfetta per le famiglie con bambini. Ad incorniciare questo splendido panorama la florida vegetazione che cresce spontanea e rende tutto ancora più autentico e suggestivo. Vi sembrerà di essere immersi in un vero e proprio paradiso naturale.

Spiaggia di Riaci

In questo articolo dedicato alle spiagge più belle della Calabria non poteva non riservare un posticino alla splendida Spiaggia di Riaci. Perfetta per gli amanti dello snorkeling, questa incantevole spiaggia calabrese si affaccia sul mar Tirreno e regala sempre grandi emozioni a turisti e visitatori.

Tra sabbia candida e mare cristallino vi sembrerà di trovarvi su una delle spiagge tropicali che si vedono sulle riviste di viaggi. La costa tirrenica della Calabria è ricca di grotte dai nomi particolari, calette selvagge e paesaggi impreziositi da natura incontaminata.

A rendere speciale la Spiaggia di Riaci sono sicuramente le pareti rocciose che la incorniciano e il caratteristico Scoglio Grande, un massiccio scoglio di tufo. Perfetta per gli appassionati di escursioni, questa splendida spiaggia è raggiungibile sia da terra che da mare dalle località vicine.

Spiaggia di Soverato

Un’altra spiaggia che merita di essere visitata se state programmando una prossima vacanza sul litorale calabro è sicuramente la Spiaggia di Soverato. Tra le bellezze della Calabria la Spiaggia di Soverato è uno dei gioiellini naturali che non dovete farvi sfuggire per riempirvi gli occhi di meraviglia e vivere giornate caraibiche in provincia di Catanzaro.

Tra le spiagge più frequentate e ambite della Calabria, la Spiaggia di Soverato con sabbia bianchissima e mare cristallino vi conquisterà. Nota come “la perla dello Ionio”, la cittadina di Soverato vanta diversi tesori architettonici e un delizioso centro storico da visitare dopo un’intera giornata in spiaggia.

Capo Rizzuto

La Spiaggia di Capo Rizzuto chiude in bellezza questa guida dedicata alle spiagge più belle per una vacanza in Calabria. La spiaggia è inserita in un’area protetta e vanta un paesaggio naturale splendido che vi lascerà a bocca aperta. L’Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, è uno scrigno di tesori storici, culturali e paesaggistici.

Tra spiagge dorate, calette incantevoli e mare cristallino potrete trascorrere una vacanza in un caratteristico paradiso naturale tutto da scoprire. Tra chiese antiche, reperti archeologici, gustosa cucina locale e panorami mozzafiato, questa località calabrese è un vero e proprio gioiello del Sud Italia che vi consigliamo di visitare.