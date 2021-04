Tropea eletta Borgo dei Borghi 2021, alla scoperta della “Perla del Tirreno” tra mare cristallino e candide spiagge

Tropea ha conquistato il titolo di “Borgo dei Borghi 2021“. Erano 20 in totale i piccoli paesini in lizza per aggiudicarsi l’ambito titolo, un borgo per ogni regione d’Italia. A trionfare è stato l’incantevole borgo calabro di Tropea, uno splendido luogo conosciuto come “Perla del Tirreno“.

Tra panorami mozzafiato, storia e leggenda, il piccolo centro di Tropea è riuscito ad avere la meglio sbaragliando la concorrenza degli altri borghi italiani candidati vincendo l’annuale sfida su Rai3 nel noto programma presentato da Camila Raznovich. L’ottava edizione del Borgo dei Borghi ha permesso agli italiani di viaggiare, ancora una volta, con la mente lungo tutto lo Stivale per scoprire luoghi spettacolari che solo il nostro Paese può vantare di avere.

A decretare la vittoria del borgo calabro nell’appassionata sfida di Rai3 tra i borghi più belli d’Italia, una giuria di tre esperti composta da Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network, Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3 e Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.

Il borgo marinaro in provincia di Vibo Valentia, nella bellissima Calabria, ha conquistato tutti con le sue spiagge bianche, le sue meraviglie naturali, le grotte suggestive e misteriose, il mare cristallino, l’incantevole Duomo e il pittoresco centro storico che si sviluppa come un dedalo di caratteristiche viuzze e stradine tra le quali perdersi diventa un’esperienza interessante e divertente.

Un’antica leggenda narra che a fondare Tropea fu l’eroe Ercole di ritorno dalla Spagna e dalla sua famosa impresa delle Colonne d’Ercole. Secondo la leggenda l’eroe si sarebbe fermato sulla Costa degli Dei dando luogo ad uno dei Porti d’Ercole, la bellissima Tropea.

Cosa vedere a Tropea

Il borgo di Tropea è sicuramente una delle località turistiche marine più apprezzate d’Italia, non a caso ha conquistato un importante primato quest’anno come borgo più bello del Paese. Tropea è conosciuta per le sue splendide e candide spiagge, distese di sabbia bianca che ogni anno vengono prese d’assalto dai turisti italiani e stranieri.

Affacciata su un mare cristallino, questo caratteristico borgo della Calabria vanta numerose bellezze architettoniche e naturali che la rendono affascinante agli occhi di visitatori e turisti provenienti da diversi angoli di mondo. Perfetta per rilassarsi d’estate, Tropea è senza ombra di dubbio uno dei luoghi più spettacolari della costa calabra.

Tropea è una località che va scoperta lentamente, senza fretta, un po’ come tutti i piccoli borghi del sud Italia (come quello di Bovino). I ritmi sono più rilassati e per godere pienamente di tutti i suoi tesori bisogna concedersi una vacanza all’insegna del relax e della curiosità, solo così si può ammirare veramente uno dei centri più rinomati della Costa degli Dei.

Tra le cose più interessanti che vi consigliamo di segnarvi se decidete di visitare Tropea c’è sicuramente il suo caratteristico centro storico, risalente al periodo angioino-aragonese, perdetevi tra i suoi vicoletti tortuosi, ammirate con il naso all’insù gli eleganti palazzi nobiliari e lasciatevi trasportare dalla brezza marina.



Da visitare l’antica Cattedrale Normanna, il Museo Diocesano, l’affascinante Santuario Santa Maria dell’Isola edificato dai monaci Benedettini su un isolotto e le splendide spiagge. Concedetevi una vacanza lontana dallo stress e dalla vita frenetica di tutti i giorni, perdetevi tra l’azzurro e il bianco di questo meraviglioso angolo d’Italia.

Il borgo di Tropea negli scatti su Instagram

Per raccontarvi al meglio il borgo di Tropea abbiamo pensato di regalarvi alcuni scatti pubblicati su Instagram. In queste foto riuscirete sicuramente a percepire tutta la bellezza di un luogo ricco di meraviglie naturali che è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio dell’ottava edizione del noto programma di Rai 3.

