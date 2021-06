Le spiagge più belle della Basilicata: luoghi da sogno tra località turistiche e selvagge

La Basilicata è una regione ricca di tesori da scoprire, dai caratteristici Sassi di Matera alle spiagge selvagge in cui regna la natura incontaminata e si respira tutto il profumo della macchia mediterranea. Quando si pensa a questa regione, così radicata ad antiche tradizioni e dalla cucina gustosa, si tende a pensare esclusivamente ai panorami d’altri tempi che offrono le case in pietra di Matera, le distese dorate delle campagne, i Laghi di Monticchio, il borgo fantasma di Craco e all’iconico romanzo autobiografico di Carlo Levi “Cristo si è fermato a Eboli”.

La Basilicata, però, è anche tanto altro. Se si organizza un viaggio nella splendida terra lucana non si può non trascorrere alcuni giorni nelle sue spiagge baciate dal mar Tirreno e Ionio, tra vaste distese di sabbia scura di origine vulcanica, rocce calcaree, panorami da favola e fondali perfetti per gli amanti degli sport acquatici per ammirare l’habitat marino costiero.

Maratea

In questo articolo vi parleremo delle spiagge più belle della Basilicata, località da cartolina che meritano di essere visitate per chi è in cerca di una vacanza tranquilla e all’insegna del completo relax. La Basilicata è una terra da vivere in pieno, per questo motivo vi consigliamo di preparare un itinerario vario e completo. Per motivi di spazio non possiamo includere tutte le spiagge lucane ma ve ne consiglieremo quattro, quelle che a nostro avviso non dovete perdervi per un soggiorno da sogno.

Le quattro spiagge più belle della Basilicata

Bagnate dal mar Tirreno e dal mar Ionio, le spiagge della Basilicata sono un mix perfetto di natura selvaggia, paesaggi suggestivi, panorami mozzafiato, mare cristallino, distese di sabbia finissima o ghiaia mista a ciottoli. La costa lucana è perfetta per tutti, ragazzi e famiglie, e ogni anno ospita numerosi visitatori che restano incantati dal potenziale di questa terra così autentica e verace.

Dopo avervi parlato delle spiagge della Puglia e della Calabria, aver dedicato un articolo alle calette selvagge del Gargano, questa volta vogliamo portarvi alla scoperta della Basilicata marittima. Vediamo insieme le quattro spiagge più caratteristiche della Basilicata. Segnatevi i nostri consigli e iniziate a progettare la vostra vacanza!

Maratea

Regina delle spiagge lucane, Maratea è una splendida località che si affaccia sul mare dalla bellezza disarmante. Non a caso viene definita la perla del Tirreno. Si tratta sicuramente di una delle località turistiche e marittime più frequentate dai turisti italiani e stranieri.

Il panorama che vanta Maratea è da sogno e incanta da sempre i visitatori che rimangono folgorati da questo splendido luogo che si affaccia sul mar Tirreno. Se state pensando ad una vacanza in Basilicata dovete assolutamente prendere in considerazione Maratea come meta ideale. Mare limpido e cristallino, sabbia di colore molto scuro e diversi arenili rendono la Marina di Maratea la località perfetta per chi viaggia da solo, con la propria dolce metà, con gli amici o con la famiglia.

Cala Jannita

Una spiaggia meravigliosa, sempre nella Marina di Maratea, è Cala Jannita. Sul litorale tirrenico questa suggestiva spiaggetta è conosciuta anche come Spiaggia Nera per la sabbia di colore molto scuro che tende al nero perchè di origine vulcanica.

Ad impreziosire questa incantevole località ci pensa una rigogliosa vegetazione che rende tutto ancora più speciale. Mare cristallino, un panorama unico puntellato da diverse grotte marine. La più famosa è sicuramente la grotta della Sciabella. Si tratta di un luogo che fa sempre parlare di sè perchè custode di un’antica leggenda che vede protagonista una donna che era solita tradire il mare con numerosi amanti. Scoperta venne poi uccisa dal marito.

Policoro

Un’altra spiaggia della Basilicata che non dovete perdervi se state progettando una vacanza nella terra lucana bagnata dal mare è quella di Policoro. Lunghe distese di sabbia, mare limpido e cristallino in un vero e proprio paradiso naturale in provincia di Matera.

Potrete scegliere tra spiagge libere e altre attrezzate – ideali se viaggiate con i bambini -. Inoltre, questo fantastico luogo vanta la presenza di una suggestiva e caratteristica spiaggia con sabbia così fine che al tramonto diventa rosa. Per questo motivo molti la conoscono anche come “Spiaggia rosa di Policoro”.

Metaponto

Chiudiamo questa breve guida sulle quattro spiagge più belle della Basilicata con Metaponto, meta amata da tantissimi turisti italiani e stranieri. Sulla costa ionica si apre una delle spiagge più incantevoli di tutto il litorale. La macchia mediterranea con i suoi colori e i suoi profumi incornicia una località perfetta per i ragazzi e per le famiglie.

Sabbia finissima e dorata incontra un mare cristallino che difficilmente riuscirete a dimenticare. Questa località vanta anche un sito archeologico di grande pregio. Conosciuta nell’antichità come “capitale” della Magna Grecia, ancora oggi nel Parco e nel Museo Archeologico si ammirano importanti reperti che resero grande questo centro lucano.