Acquistare casa al mare? Ecco le cinque isole low cost italiane

La domanda di appartamenti vicino al mare è cresciuta del 50%

Ci sono ancora località che offrono prezzi accessibili

Le isole: relax per sé ma anche occasione di investimento

Sempre più gli italiani che decidono di comprare un’abitazione al mare: nel 2021 la domanda di appartamenti vicini alle spiagge italiane è cresciuta di oltre il 50%. Se il mare è quindi il sogno di molti, lo è ancor di più quello delle isole del nostro Paese. Secondo uno studio di Immobiliare.it, effettuato da Immobiliare Insights, la business unit dedicata ad analisi e studi di mercato, tra Sicilia e Sardegna si nascondono ancora delle isolette su cui è possibile comprare un appartamento spendendo meno di 2.500 euro al metro quadro.

Luoghi con prezzi accessibili

«Acquistare casa su un’isola è tipicamente associato al mercato del lusso – dichiara Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – In realtà, ci sono ancora località che offrono prezzi accessibili. L’aumento della domanda in queste zone è giustificato da una parte dalla maggiore disponibilità di tempo da trascorrere lontano dai grandi centri, dall’altra dall’idea di investire per sé oggi con la prospettiva di mettere a reddito le abitazioni nelle prossime estati, in cui si spera in un ritorno ai volumi di turismo pre-Covid».

Le 5 isole low cost