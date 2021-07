Pnrr e lavoro, ecco le sei professioni del futuro

Feltrinelli Education ha individuato le 6 professioni del futuro

Col Pnrr saranno sempre più importanti digitalizzazione, innovazione e sostenibilità

Un’analisi del mercato del lavoro del futuro

Quali saranno le professioni più importanti, anche grazie al Pnrr, per la nostra società? Una risposta arriva da Feltrinelli Education, piattaforma ibrida di cultura e formazione che ha identificato 6 professioni che saranno sempre più importanti: Manager della transizione digitale, Manager della sostenibilità, Esperti di Cyber Security, Ingegnere energetico, Data Scientist e Educatore ambientale.

“I primi fondi del Recovery Plan – si legge in una nota di Feltrinelli Education – stanno per arrivare. Tra fine luglio e inizio agosto, l’Unione europea erogherà all’Italia 25 miliardi di euro sui 209 totali previsti dal nostro Pnrr. Secondo le stime del Consiglio Nazionale dei Giovani (Cng), organo consultivo della Presidenza del Consiglio, il Recovery creerà 90mila posti di lavoro destinati ai giovani entro il 2023 su 750mila/1 milione di posizioni complessive”. Ecco allora che arriva la classifica delle professioni “per cogliere al meglio la possibilità di trovare lavoro”.

Il contesto dell’occupazione in Italia

La base di partenza non è incoraggiante. Il Rapporto 2021 sul lavoro sostenibile elaborato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con CRISP – Centro di Ricerca – Università di Milano Bicocca, segnala alcuni limiti storici che caratterizzano il nostro Paese. Dal 2011 al 2020, il tasso d’occupazione italiano è salito solo dell’1,3% passando dal 56,8% al 58,1%. Nel 2020 solo 2 lavoratori su 100 hanno cambiato lavoro, contro i 3 di Francia e Spagna e i 5 della Danimarca. Ma a preoccupare gli addetti ai lavori è soprattutto il dato sui Neet: nel nostro Paese il 23,3% dei giovani non studia e non lavora, quasi il doppio rispetto alla media europea (13,7%) e un dato molto superiore a quello registrato in Germania (8,6%), Francia (14%) e Spagna (17,3%).

Le aziende e la fiducia nel futuro

In questo contesto però, ci sono anche delle buone notizie: secondo lo stesso report, nonostante le difficoltà e la crisi innescata dalla pandemia, le aziende guardano al futuro con fiducia, ricominciando finalmente ad assumere. Sono state circa 560 mila le offerte di lavoro aperte nei primi sei mesi del 2021 e anche nei prossimi mesi le opportunità non mancheranno. Il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, prevede infatti 1,3 milioni di assunzioni nel trimestre luglio-settembre.

Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità sono le tre parole chiave da cui partire per effettuare un’analisi del fabbisogno che il mercato del lavoro esprimerà nei prossimi anni.

Le sei professioni del futuro

A tal proposito ecco 6 professioni su cui puntare in futuro: