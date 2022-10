La storia e gli splendori di Taormina

Lo scrittore tedesco Goethe la definiva un “lembo di paradiso sulla terra”. Taormina è una delle mete turistiche più ambite della Sicilia, e dell’Italia più in generale. La città si trova percorrendo circa un’ora di strada in automobile da Catania, a oltre 200 metri d’altitudine, proprio a picco sul mare, con l’Etna sullo sfondo.

Taormina è luogo di grande bellezza, che da secoli attrae viaggiatori, intellettuali e curiosi provenienti da ogni parte del mondo. Vanta un patrimonio archeologico unico, un fascino ineguagliabile. Qui nei secoli si sono incontrate molte culture differenti e ancora oggi è possibile ammirare splendide architetture antiche che ci parlano di questo passato. Inoltre, Taormina vanta anche un’ottima offerta gastronomica e luoghi perfetti per una vacanza all’insegna del benessere e del relax.

Il Teatro Greco di Taormina

Il Teatro Greco di Taormina è un luogo che meglio di ogni altro ci racconta l’antichissimo passato della città. È il secondo teatro greco più grande della Sicilia, subito dopo quello della città di Siracusa. Può ospitare fino a 5.000 spettatori. Costruito nel III secolo a.C., la sua architettura oggi lascia ancora a bocca aperta. La struttura, infatti, è perfettamente incastonata nell’ambiente naturale circostante, avendo come sfondo il mare blu e l’Etna fumante, innevato d’inverno. Nel II secolo d.C. il teatro è stato modificato dai romani, che hanno ampliato la sua scena e trasformato la sua orchestra in un’arena dove far combattere i gladiatori e mettere in scena spettacoli di caccia, chiamati anche venationes.

Ancora oggi il teatro assolve in modo eccellente alla sua antica funzione, ospitando concerti e spettacoli di ogni tipo.

La piazza del Duomo e la cattedrale di San Nicola

La cattedrale di San Nicola si trova al centro di Taormina, sulla piazza del Duomo. La piazza è celebre per la sua fontana seicentesca in stile barocco. Al centro della fontana si trova la centaura incoronata che regge il mondo e lo scettro del comando, ovvero il simbolo della città di Taormina. La cattedrale di San Nicola è un edificio è imponente, da sembrare praticamente fortificato. Si distingue per la sua faccia in pietra coronata di merli. La struttura è stata costruita nel XV secolo sui resti di una chiesa del Duecento. Nel corso dei secoli l’edificio è stato più volte ristrutturato. Il suo portale principale è stato costruito nel 1636, mentre i due portali laterali sono uno del Quattrocento e uno del Cinquecento. La pianta dell’edificio è a croce latina, con tra absidi e tre navate. All’interno della cattedrale possiamo ammirare uno splendido soffitto ligneo, nonché un polittico del XVI secolo realizzato da Antonello de Saliba.

Il Palazzo Corvaja

Palazzo Corvaja è una villa gentilizia al centro di Taormina. Si trova nella piazza che un tempo era l’antico foro romano, foro a sua volta costruito sull’agorà greco chiamato “Tauromenion”. In questo luogo tutto è sovrapporsi armonioso di differenti epoche e stili. Palazzo Corvaja è stato realizzato su una torre cubica araba, edificata intorno al X secolo. L’ala destra della struttura, realizzata in stile normanno, nel XV secolo ospitava le assemblee del Parlamento siciliano. Possiamo notare ancora oggi le merlature della torre in stile arabo e le finestre bifore in stile gotico-catalano. Dal Cinquecento fino al 1945 il Palazzo è stato la residenza della nobile famiglia dei Corvaja. Oggi il primo piano dell’edificio ospita un museo delle arti e tradizioni popolari siciliane. Inoltre, è sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo della Sicilia.

Villa Mon Repos

Villa Mon Repos è un pregevole edificio in stile Liberty. Durante gli anni Sessanta questo luogo ha richiamato il jet-set internazionale con un elegantissimo casinò. Oggi se pensiamo al gioco ci vengono in mente grandi piattaforme virtuali come PokerStars Casino, megajackpots e slot digitali. Basta prendere in mano uno smartphone per giocare. Un tempo non era così, era possibile giocare solo in alcuni casinò autorizzati sul territorio italiano. Uno dei più celebri della Sicilia, e dell’Italia più in generale, era quello di Taormina. Qui si recavano star e VIP di Hollywood come Cary Grant e Marlene Dietrich. Oggi la Villa è un albergo privato. Dalla collina si può ammirare una splendida baia e tutta la bellezza della costa sicula.

La Villa Comunale

La Villa Comunale di Taormina è il cuore verde della città. Il suo parco è stato creato alla fine dell’Ottocento da Lady Florence Trevelyan Cacciola, una nobildonna proveniente dalla Scozia, moglie dell’allora sindaco di Taormina. Nato come giardino all’inglese, nel corso degli anni questo parco è stato arricchissimo da tante diverse specie di fiori provenienti da tutto il mondo. Inoltre, Lady Florence era un’appassionata di ornitologia, che aveva fatto costruire uno splendido padiglione destinato agli uccelli esotici. Oggi si possono ancora ammirare queste strutture, passeggiando per i giardini e ammirando il panorama con vista diretta sull’Etna.