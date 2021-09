Quello che devi sapere prima di visitare lo Stromboli, il Faro del Mediterraneo

Stromboli è una piccola isola del Mar Tirreno che fa parte dell’arcipelago delle Eolie, al largo della costa settentrionale della Sicilia. Stromboli è anche (e soprattutto) un vulcano che è costantemente attivo da almeno 2mila anni con eruzioni di diversa intensità, visibile da molti punti circostanti: da qui il soprannome di ‘Faro del Mediterraneo‘. Fonte.

Stromboli si trova a 926 metri d’altezza sul livello del mare e a oltre 2.700 metri d’altezza sul fondo del mare.

Stromboli ha tre crateri attivi e una sua caratteristica significativa è la Sciara del Fuoco, una grande depressione a ferro di cavallo generata negli ultimi 13mila anni da diversi crolli sul lato nord-occidentale del cono. Due chilometri a nord-est si trova Strombolicchio, il residuo della spina vulcanica del vulcano originale.

Foto di dagovinc da Pixabay

L’attività vulcanica di Stromboli è causata dalla subduzione verso ovest della placca africana al di sotto della placca europea contenente la Sicilia e il Mar Tirreno. Questo tipo di ambiente produce eruzioni esplosive e violente come quelle del Vesuvio ma Stromboli sembra avere uno sfogo continuamente aperto che permette frequenti eruzioni di bombe di lava e frammenti di lava incandescente. Questo stile di eruzione è chiamato stromboliano.

Il modo migliore per scalare Stromboli, come spiegato qui, è con una guida e nel tardo pomeriggio in modo che i fuochi d’artificio in vetta possano essere visti dopo il tramonto. La discesa dalla montagna al buio senza guida è sconsigliata perché potenzialmente pericolosa.

Stromboli è raggiungibile in traghetto dalla terraferma siciliana e dalle altre isole Eolie. Non ci sono auto sull’isola.

Foto di milito10 da Pixabay

La vetta più salita è il Pizzo Sopra la Fossa a 918 metri. Il sentiero costeggia il lungomare, oltrepassando Ficogrande e poi salendo verso l’osservatorio di Punta Labronzo. Poi c’è un sentiero a zig zag verso l’alto fino a un rifugio roccioso prima di un’ultima passeggiata fino alla cima. La Sciara del Fuoco è alla destra.

L’intera passeggiata fino alla cima, a un ritmo costante, dura circa 4 ore. Le bocche attive si trovano a 100-150 metri sotto la vetta.

Attenzione: Stromboli può comportarsi in modo irregolare e indugiare troppo a lungo in vetta può mettere a rischio di esplosioni.

Stromboli, insieme alle altre isole vicine, fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2000.