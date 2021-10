La compagnia low cost irlandese ha annunciato l’avvio di 12 nuove rotte da Napoli.

Ryanair prevede anche la creazione di 800 nuovi posti di lavoro in Italia.

In totale saliranno a 5 gli aerei di base a Napoli.

Ryanair ha annunciato il suo programma invernale per Napoli. La più grande compagnia aerea low cost in Italia opererà 12 nuove rotte dal capoluogo campano, convogliando un altro 737 nell’aeroporto. Quindi, il numero dei velivoli di base salirà a cinque. Ne dà notizia Aviacionline.com.

Complessivamente l’investimento per la stagione invernale a Napoli è di 100 milioni di euro. Inoltre, in preparazione per la prossima stagione estiva, Ryanair prevede di creare 800 nuovi posti di lavoro in Italia.

“Come compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair si impegna a ricostruire l’industria del turismo italiano”, ha dichiarato il direttore del marketing Dara Brady.

Ryanair, che prevede di acquistare 55 nuovi Boeing 737-8200MAX, ha chiesto al Governo italiano di eliminare da tutti gli aeroporti del Paese l’«addizionale comunale», che fa pagare 6 euro e 50 centesimi a ogni passeggero imbarcato negli aeroporti. Ebbene, questa tariffa degli aeroporti è stata revocata lo scorso agosto e durerà fino alla fine dell’anno.

Ryanair, quindi, ha lanciato 13 nuove rotte e ha aggiunto altre 17 frequenze. Le dodici nuove destinazioni non-stop da Napoli sono Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra/Luton, Milano/Malpensa, Praga, Sofia, Tallinn, Tenerife Sud e Zagabria. Questo porta il totale delle rotte non-stop da Napoli operate da Ryanair a 46 e il numero di Paesi serviti a 20.

Nuove rotte di Ryanair da Napoli, ecco dove si potrà andare

“Ryanair è la più grande compagnia aerea di Napoli per numero di passeggeri trasportati e destinazioni offerte. La collaborazione con l’aeroporto è iniziata nel 2017 ed è stata caratterizzata da una crescita costante che, dopo un periodo di stallo, è ripresa con forza, confermando la fiducia della compagnia aerea nel nostro mercato”, ha dichiarato Margherita Chiaramonte, direttore Sviluppo Network di GESAC, la compagnia che gestisce l’aeroporto partenopeo.

“Una fiducia che ha permesso di rafforzare la base e aumentare le rotte, passate dalle 19 dell’estate 2017 alle 46 dell’inverno 2021 e che si traduce in crescita economica, sociale e occupazionale del territorio”, ha aggiunto.

Ryanair mira ad operare 1.488 voli da e per Napoli nel mese di ottobre.