Treni storici al Sud, torna per i turisti la “Transiberiana d’Italia”

La Fondazione FS Italiane ha organizzato anche quest’anno viaggi in treni storici degli inizi del ‘900

Diverse tratte al Sud sulla cosiddetta “Transiberiana d’Italia”

Altri viaggi storici in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana

C’è sicuramente un piacere nel viaggio, prima ancora che nella meta. Sulla base di quest’idea la Fondazione FS Italiane ha organizzato delle tratte turistiche su treni storici per tutti i weekend di quest’estate. Tra le opzioni, diverse sono in Sud Italia. Un’esperienza che quasi ricalca l’Orient-Express, e che vuole far tornare i viaggiatori a quasi un secolo fa.

Dall’Abruzzo al Molise, la “Transiberiana d’Italia”

La chiamano la “Transiberiana d’Italia” per le nevicate che colpiscono la zona d’inverno. Il nome ufficiale, però, è “Ferrovia dei Parchi“, ed attraversa piccoli borghi e panorami appenninici su rotaie. Per il periodo estivo sarà possibile viaggiarci ogni weekend, e con la peculiarità di scegliere tratte diverse.

Le carrozze anni ’30 “Centoporte” e “Corbellini” condurranno i passeggeri da Sulmona, in Abruzzo, a Carovilli, nell’alto Molise, tra valle Peligna e colle Mitra fino al Parco Nazionle della Majella. Possibile fermarsi per i mercatini enogastronomici e di artigianato a Palena, per le escursioni e i tour di avvistamento nella riserva di Montedimezzo e per visitare il centro storico di Carovilli o il tratturo Celano-Foggia.

I viaggi in Abruzzo: tra panorami e storia

Per chi preferisce rimanere in Abruzzo, invece, il treno storico da Sulmona a Roccaraso conduce all’Eremo Celestiniano, ai siti artistici di Pescocostanzo e raggiungere la quota con le seggiovie aperte di Roccaraso. Suggestivo anche il viaggio fino a Castel di Sangro. Qui le tappe intermedie per visitare Alfedena e Scontrone, dove si trovano un museo archeologico e un sito di interesse geopaleontologico.

Da Montesilvano invece parte la tratta “Mari e Monti”, che collega la costa abruzzese al massiccio della Majella. Passando attraverso Pescara, Chieti e Sulmona, il treno storico arriva a Campo di Giove, dove si potrà visitare il centro storico. Inoltre, dalla stazione finale di Roccaraso partono diverse escursioni.

I treni di Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte

Le carrozze storiche non si fermano certo in Molise e Abruzzo. Dalla Lombardia al Piemonte, infatti, viaggiano lo Stresa Liberty e il Laveno Express, che collegano Milano alle località sul lago Maggiore. Sempre dal capoluogo lombardo, invece, parte il Lario Express, con arrivo a Lecco e possibilità di fare un tour su un battello storico sul lago di Como.

Chi invece preferisce tuffarsi nella letteratura, tra Toscana ed Emilia-Romagna viaggia il “Treno di Dante“. Da Firenze, città natale del sommo poeta, a Ravenna, dove morì in esilio. Per ciascuna delle tappe i viaggiatori potranno visitare gratuitamente delle attrazioni.

Da Novara alla Valsesia, il “Treno del Sacro Monte” attraversa pianura, collina e montagna piemontese alla ricerca della storia, cultura e gastronomia dei luoghi. Arrivo a Varallo, dove si potranno visitare i musei e il Sacro Monte.

(Foto da: https://www.latransiberianaditalia.com/)