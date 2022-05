Turismo, treno storico nella tratta Gioia del Colle – Altamura

“Partirà presumibilmente già nel mese di maggio il primo treno storico nella tratta Gioia del Colle – Altamura. Parliamo di un primo grande successo verso la rivalutazione in chiave turistica della linea storica Rocchetta Sant’Antonio Lacedonia – Spinazzola – Gioia del Colle. Tutto nasce dalle modifiche da noi volute alla legge n. 128/2017 che ha disciplinato le modalità di individuazione e finanziamento delle linee ferroviarie in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico da re-impiegare a fini turistici. Questa tratta tra Basilicata e Puglia fu individuata con altre 18 e ha potuto beneficiare di una prima tranche di finanziamento pari a 30 milioni di euro”. A darne notizia è il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, esponente M5S in commissione Trasporti alla Camera.

Linea lunga 140 chilometri

L’intera linea è lunga complessivamente circa 140 km e ha costi di ripristino stimati in 20,5 milioni di euro per gli asset situati in Puglia e 13 milioni per quelli lucani. Gli interventi di ripristino prevedono tempi di realizzazione pari a 24 mesi con rimozione vegetazione, revisione armamento e ripristino nei tratti mancanti, livello sistematico e scarica pietrisco, ripristino collegamento Gioia del Colle – Spinazzola con Spinazzola – Barletta con necessità di scendere sul primo marciapiede, verifica e manutenzione straordinaria opere d’arte, a cui si aggiungono nella parte lucana anche il ripristino cunette, il risanamento tratti inquinati e tratti di binario. I treni viaggeranno con un limite massimi di 70 km/h e i circa 40 passaggi a livello, pubblici e privati, dovranno essere tutti presenziati.

“Ringrazio RFI per aver accelerato i lavori a fronte del primo finanziamento ricevuto – prosegue Scagliusi (M5S) – effettuando la rimozione della vegetazione e interventi di decoro nelle stazioni che ci permetterà di festeggiare, forse già nel mese di maggio, quella che ci auguriamo diventi un’attrattiva per visitatori e turisti del territorio”.

Dal 2023 possibilità di estendere la tratta

Entro il 2023 verrà effettuato un consuntivo sul finanziamento ricevuto, estendendo così la possibilità di realizzare treni storici su una tratta più estesa della linea Rocchetta Sant’Antonio Lacedonia – Spinazzola – Gioia del Colle. Per poter completare l’intero piano di interventi previsti, infatti, saranno necessari ulteriori risorse economiche il cui valore è in fase di definizione.

(foto d’archivio)