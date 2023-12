In Campania nasce l’Osservatorio contro la ludopatia

Photo by Pavel Danilyuk

La Campania, terra di cultura, tradizioni e bellezze paesaggistiche, si trova di fronte a una sfida importante: contrastare la crescente diffusione della ludopatia. Recentemente, è stato istituito l’Osservatorio contro la ludopatia, iniziativa che mira a monitorare, analizzare e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico nella regione.

Ludopatia: affrontarla in maniera proattiva

Il gioco d’azzardo, in tutte le sue forme, ha conosciuto un aumento significativo negli ultimi anni, e la Campania non è immune a questo fenomeno. La crescente disponibilità di opzioni di gioco, sia fisiche che online, ha contribuito all’incremento di comportamenti a rischio e di situazioni di ludopatia. Di fronte a questa sfida, le istituzioni locali hanno deciso di agire in modo proattivo e un esempio è proprio l’Osservatorio campano.

Gioco d’azzardo online sicuro e legale

Mentre la ludopatia rappresenta un serio allarme, è anche importante riconoscere che ci sono operatori di gioco online che rispettano rigorosi standard di sicurezza e legalità. Un buon metodo per approcciarsi a casinò virtuali attendibili è la ricerca di informazioni in rete sulla qualità della piattaforma, sulla sua legalità, sui metodi di pagamento, sulle funzioni a disposizione degli utenti, al fine di prevenire comportamenti digitali potenzialmente pericolosi per il gamer.



A questo scopo, è molto diffusa online una lista dei migliori bookmakers AAMS 2024, che consente di individuare quelle case da gioco online che hanno ottenuto la licenza di gioco dello Stato italiano e che pertanto risultano legali. La scelta di partecipare a giochi d’azzardo online deve, infatti, essere guidata da una conoscenza delle leggi locali e dalla selezione di piattaforme regolamentate.

Osservatorio, uno sguardo attento al problema

L’Osservatorio contro la ludopatia è stato istituito con l’obiettivo di raccogliere dati, condurre studi e analizzare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico in Campania. Il progetto si propone di diventare un punto di riferimento per le istituzioni, per gli operatori sanitari e per la società civile in generale, offrendo un’analisi del problema e suggerendo possibili strategie di intervento. In tal modo si vuole affrontare in maniera condivisa e comune il fenomeno della ludopatia, così da proporre soluzioni adattabili a più circostanze.

Leggi regionali e contrasto al gioco d’azzardo patologico

La Campania ha già adottato misure legislative per contrastare il gambling patologico. La legge regionale in vigore mira a regolamentare le attività legate al gioco, con un’attenzione particolare alla prevenzione della ludopatia e alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Non si vuole demonizzare tale tipo di intrattenimento, ma offrire aiuto, assistenza, sostegno, a chi abbia sviluppato, o stia sviluppando, dipendenza dal gioco.

La battaglia contro la ludopatia richiede uno sforzo continuo e coordinato, e l’Osservatorio è chiamato a svolgere un ruolo chiave in questo contesto.

Dai dati alla necessità di interventi mirati

I dati relativi al gioco d’azzardo nella regione Campania sono preoccupanti. Il numero di persone coinvolte in attività di scommesse, slot machine e altri giochi d’azzardo è in costante aumento, con conseguenze per la salute mentale e finanziaria degli individui coinvolti e delle loro famiglie. L’Osservatorio si propone di approfondire la comprensione di questi dati, individuare le cause del fenomeno e sviluppare strategie efficaci per arginarlo.

Un elemento chiave nel contrastare la ludopatia è la consapevolezza. L’Osservatorio mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi associati al gioco d’azzardo e a promuovere un atteggiamento responsabile verso queste attività. L’educazione è un elemento fondamentale, sia nelle scuole che attraverso campagne informative, per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo e fornire strumenti per gestire tempo e soldi dedicati al gioco.

Conclusioni

L’Osservatorio contro la ludopatia in Campania rappresenta un passo significativo nella lotta contro un problema sempre più diffuso e complesso. Mentre la Regione si impegna a contrastare la ludopatia attraverso leggi, dati e sensibilizzazione sociale, è fondamentale che anche i cittadini assumano un ruolo attivo nell’educare se stessi e gli altri sui rischi associati al gioco d’azzardo.

In questo ambito, la promozione di un gioco d’azzardo online sicuro e legale può contribuire a offrire un’alternativa responsabile per coloro che desiderano intrattenersi con questo tipo di attività ludica. Opporsi alla ludopatia è un impegno collettivo che richiede la partecipazione di tutti al fine di costruire una società più consapevole e resiliente.