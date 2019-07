Vieste, le scale della legalità: 51 gradini in ricordo delle vittime di mafia

Cinquantuno gradini. In ricordo delle vittime innocenti della mafia. L’hanno chiamata la Scalinata della legalità. Si trova a Vieste, in via Verdi.

La scalinata a Vieste

Un progetto che porta la firma dell’Assessorato alla cultura, l’associazione Cantieri dell’innovazione sociale e Arci ragazzi, curato dalle docenti Ida Patrizia Grassi, Maria Grazia Cortellino e dall’architetto Paola Minervino. Obiettivo: creare a Vieste un centro estivo della legalità. All’iniziativa ha preso parte l’intero consiglio comunale dei ragazzi coinvolto dall’assessore Graziamaria Starace.

Il ricordo

Tutti insieme hanno risistemato la scalinata di via Verdi dove sono stati incisi i nomi delle vittime della mafia, ma anche di personaggi pugliesi caduti per difendere la patria. Un vero e proprio memoriale dedicato a uomini come Falcone, Borsellino, Impastato, Grassi e Dalla Chiesa. Cinquantuno gradini per altrettante persone, uomini e donne, che hanno perso la vita in nome della legalità.

Con un messaggio che da Vieste parte forte e chiaro: la città non dimentica chi ha sacrificato la propria vita per servire il Paese.