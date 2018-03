Antichi monumenti “tornano” a parlare: virtual tour in Molise

Un tour virtuale in tre chiese romaniche del Molise: San Giorgio martire di Petrella Tifernina, Santa Maria della Strada a Matrice e Santa Maria di Faifoli a Montagano, tutte parte dell’antica Diocesi di Limosano in provincia di Campobasso.

Tutto grazie al progetto della ‘San Giorgio Martire’, associazione onlus di Petrella Tifernina, realizzato con il co-finanziamento della Regione Molise e delle aziende Halley Informatica e LabGraf3D.

Le nuove tecnologie al servizio dell’arte, della storia e della cultura, per un percorso di valorizzazione degli edifici di culto con l’obiettivo di far conoscere, apprezzare e amare questi monumenti artistici, possenti testimonianze di un passato ancora da indagare a fondo per cercare di cogliere tutte le dimensioni della storia del territorio molisano.

“Il progetto – spiegano dalla onlus – ha cercato di aprire una nuova fase di questo percorso di valorizzazione in cui, accanto alle testimonianze storiche, artistiche e culturali di esperti, si è cercato di affiancare strumenti e tecnologie digitali che aprono ad una dimensione originale e creativa di fruizione del patrimonio culturale”.

Sabato 24 marzo, la ‘San Giorgio martire’ presenterà ufficialmente il ‘Virtual Tour’ delle tre chiese e la ‘restituzione 3D’ dei capitelli della Chiesa di San Giorgio, che saranno fruibili su una apposita App accessibile attraverso il sito ufficiale dell’associazione: www.sangiorgiomartireonlus.com.

“Grazie a questo progetto – sottolineano i promotori – gli antichi monumenti riusciranno a parlare, a tramandare i loro profondi messaggi di storia e di fede alla società contemporanea anche attraverso le nuove tecnologie digitali”.