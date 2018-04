Il PalaCalafiore si tinge di azzurro: il volley che conta a Reggio Calabria

Il “PalaCalafiore” si tingerà di azzurro. La nazionale italiana di volley guidata da Gianlorenzo Blengini, dopo qualche giorno di raduno tra Roma e Reggio Calabria, proprio nella città dello stretto affronterà l’Australia, Il prossimo 18 maggio (test match che sarà replicato il giorno seguente a Catania).

L’ultima apparizione azzurra a Reggio Calabria risale a dieci anni fa e questa gara è per l’intera regione un momento per respirare il Volley che conta. L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Comitato Territoriale guidato dal presidente, Domenico Panuccio.

La nazionale Italiana giungerà a Reggio Calabria già dal 14 maggio e il COL sta già preparando una serie di iniziative che vedranno impegnati gli atleti, i tecnici e lo staff della nazionale in vari incontri istituzionali e in giro per le scuole per sponsorizzare il volley ma soprattutto per fare entrare i ragazzi in contatto con i beniamini che ci tengono incollati davanti alla Tv.

“Quello di riportare nella città di Reggio Calabria la nazionale italiana di volley maschile, massima espressione di questo sport, è un desiderio che avevo espresso già dal primo giorno della mia elezione a Presidente – ha dichiarato un visibilmente soddisfatto Domenico Panuccio -. Ora ci aspetta un periodo di lavoro intenso affinché si possa svolgere tutto nel modo migliore possibile”.