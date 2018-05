In Georgia le buone prassi dei pugliesi per l’ambiente

“La nostra Puglia – spiega Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano – non è solo mare e estate, ma ricchezza storica, artistica e gastronomica. Una Terra meravigliosa che il National Geographic ha incoronato come la regione più bella al mondo. Ed è per questo che la nostra Puglia deve fare da startup ai giovani. Deve, quindi, investire sui giovani e creare condizioni green per trattenerli sul territorio”.

