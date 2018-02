Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto

La Toffa è stata recentemente al centro della cronaca, dopo aver rivelato in tv di aver avuto il cancro. Nel suo intervento ha anche ringraziato la piccola Gabriella , una bambina di 6 anni di Taranto che lo scorso anno aveva raccontato in un servizio della Toffa la sua vita in corsia e la battaglia contro la malattia. In un videomessaggio inviato dalla sua mamma a Nadia Toffa, la bambina aveva risposto così: «Nadia non ti preoccupare per i capelli che poi crescono più forti di prima, ti aspettiamo presto a Taranto». Ben presto potrà tornarci da cittadina onoraria.

