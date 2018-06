South Park Festival: Foggia si risveglia dal torpore delle coverband

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

L’appuntamento è per sabato 2 Giugno dalle ore 10:30 con Icebox, Everest, Palio Weekend, Diverbero, Moscardi & Marasco Trio, Fiume, Cafè Wah,I Tiro, Missey, Tuff We Tuff, Iacopo Ligorio & Le Canzoni Giuste.

Il perché utilizzare un verbo come “risvegliarsi” è presto detto. Molto probabilmente è dai tempi di Spazio Giovani che non si vedevano tanti progetti artistici indipendenti protagonisti di un evento a loro dedicato.

Fortunatamente ci sono momenti in cui a Foggia si respira un’aria “inedita” come ad esempio alla Sartoria del gusto che il 25 Maggio ha dato la possibilità alle canzoni di Gabriella Martinelli di farsi ascoltare dal vivo. Gabriella Martinelli è una cantautrice di origini pugliesi, vincitrice di molti premi legati alla canzone Italiana d’autore, fra cui: Musicultura nel 2014, Premio Bindi 2015, Premio Botteghe D’autore 2017 (Miglior Interpretazione).

Per il resto, purtroppo, le serate foggiane sono ostaggio di cover band e di tribute band per la serie “vediamoci un film di cui sappiamo il finale”.

Foggia è da anni una città che arranca e non poco sulla musica se non fosse per alcuni locali che, di tasca loro, investono per portare una botta di vita con alcuni artisti emergenti molto interessanti.