Sud, Donne ed Europa: è Re-Generation (Y)outh

Il filo rosso che unisce settori apparentemente distanti come l’archeologia, la medicina, il mondo giuridico, la filosofia e l’architettura è la precisa volontà di ripensare i processi innovativi e rigenerativi e di porli alla base di una nuova metodologia d’approccio per la risoluzione delle problematiche globali. Il nome stesso Re-Generation (Y)outh racchiude in sé i concetti cardine alla base del progetto: è strettamente connesso all’ idea del ‘rigenerare’, che si intende declinare dal macro al micro significato, dai luoghi e contesti fisici all’applicazione in termini sociali. “(Y)outh” – “gioventù” – identifica, invece, l’età dei partecipanti all’evento, la cosiddetta ‘Generation Y’.

L'autore Nata a Reggio Calabria il 20/07/1976 residente a Campobasso dal 2000 iscritta all’Ordine dei Giornalisti Regione Molise dal 2006 – Categoria Pubblicisti Collaboro con l’emittente televisiva TLT Molise in qualità di giornalista: lettura telegiornale, redazione di servizi, pianificazione palinsesto ed interventi diretti in format politici, economici. Direttrice del sito Lexgenda.it - a carattere prevalentemente giuridico. Giornalista per Tiscali – area Nord. Addetta stampa per campagne di promozione specifiche per aziende. Curatrice di uffici stampa politici Ho lavorato: - come responsabile di redazione per il Molise a Il Sannio Quotidiano - come giornalista per il Molise a Il Tempo - come giornalista a La Gazzetta del Molise e Campobassoweb - come giornalista a il Roma – Salerno - responsabile della comunicazione di progetti dell’ufficio Presidenza del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa a Strasbrurgo - Referente progetti comunitari di gruppi politici regionali