Le migliori pratiche per creare un ambiente sensuale ed intrigante a casa o fuori casa essere uno sportivo

Un ambiente sensuale è una parte importante della vostra vita. Se si fatica a trovare il tempo e lo spazio per rilassarsi a casa, può essere difficile creare un ambiente sensuale che favorisca il relax. Ecco alcuni consigli per creare uno spazio che vi aiuti a rilassarvi con il vostro partner dopo una lunga giornata o per passare del tempo con gli amici:

Creare uno spazio intimo per il relax

Creare uno spazio speciale per rilassarsi è importante. Non deve essere necessariamente una spa, può essere anche solo un angolo della vostra camera da letto o anche solo un’area sul pavimento dove potete sdraiarvi e sentirvi a vostro agio. Assicuratevi che questo luogo sia privato e accessibile solo a voi, in modo che nessun altro possa disturbarvi mentre siete in questo stato di relax.

Usate l’illuminazione adatta per creare un’atmosfera intima: le candele sono ottime per creare un’atmosfera intima, ma ci sono anche altri modi. Per esempio, provate a usare i regolatori di luminosità delle lampade o delle lampade da tavolo piuttosto che avere luci forti che vi brillano direttamente in faccia quando leggete o meditate; questo vi aiuterà a mantenere l’atmosfera giusta senza essere troppo allo scuro.

Ricordate inoltre che non tutte le fonti di luce sono uguali: le lampadine a incandescenza producono meno calore di quelle a LED, quindi, se possibile, optate per queste ultime (soprattutto nei mesi più caldi).

Scegliere un luogo confortevole

Scegliere un luogo confortevole è importante. Ma non è sempre facile, soprattutto se non si sa da dove cominciare. Il primo passo è assicurarsi che lo spazio sia privato e tranquillo, in modo che nessuno interrompa ciò che si sta facendo. Se avete intenzione di passare del tempo da soli con il vostro partner, cercate di trovare un posto dove entrambi possiate rilassarvi senza distrazioni o interruzioni (come i bambini, ad esempio). Potreste anche spegnere tutti i dispositivi elettronici o staccarli dal caricabatterie, in modo che non squillino inaspettatamente e vi rovinino l’atmosfera.

Poi c’è il comfort: scegliete sedute comode; scegliete biancheria da letto che dia una sensazione di morbidezza sulla pelle nuda; scegliete opzioni di illuminazione che non vi abbaglino quando vi guardate faccia a faccia durante i momenti di intimità; mettete tutto in ordine: fa sembrare tutto meno disordinato in generale, ma aiuta soprattutto a mantenere l’ordine durante i rapporti, perché nessuno vuole che le briciole o i mozziconi spenti di sigaretta cadano sul proprio corpo nudo mentre si fa l’amore!

Mettete un po’ di colore nella vostra vita

Quando si cerca di creare un’atmosfera sensuale, il colore è uno degli strumenti più importanti a disposizione. Il colore può essere usato in molti modi diversi:

Per creare l’atmosfera

Per rilassarsi e distendersi

Per rendere l’ambiente più accogliente

Per far sembrare l’ambiente più spazioso

Incorporare piccoli tocchi di natura

Includete una o due piante nella stanza. Le piante possono contribuire a creare un’atmosfera rilassante e a farvi sentire più legati alla natura, anche se non avete accesso a un giardino. Una ciotola di fiori freschi è sempre gradita, ma se non avete spazio sul davanzale per le piante in vaso, prendete in considerazione le composizioni di seta. Sono altrettanto belle (e non muoiono se non le annaffiate!).

Mettete un cestino di conchiglie o sassolini sul tavolino o accanto al letto. Il suono delle onde che si infrangono sulle rocce è uno dei modi in cui ci connettiamo con la natura; questi oggetti contribuiranno a creare un’atmosfera oceanica in qualsiasi stanza senza dover lasciare la città.

Utilizzate una candela in un vaso come illuminazione d’ambiente in tutta la casa; in questo modo si crea una luce soffusa senza ombre stridenti e le ombre di altre fonti (ad esempio le lampade) si fondono perfettamente…

Usate il colore per far sentire la vostra stanza come se fosse casa vostra. Se vi state trasferendo in una nuova casa, un modo per farla sentire come casa è decorarla. Dipingete una parete di una tonalità di blu (o di verde) che vi ricordi i vostri ricordi d’infanzia preferiti; questo contribuirà a creare un’atmosfera di relax e comfort.

Mantenere la freschezza con l’arredamento stagionale

Così come si cambiano i vestiti o l’acconciatura, è importante rinfrescare l’arredamento della casa con nuovi pezzi al cambio di stagione. Provate a cambiare cuscini e coperte, o ad aggiungere qualche nuovo pezzo del vostro colore preferito. Se vi sentite particolarmente ispirati, provate a dipingere una parete in una tonalità inaspettata.

La cosa migliore dell’arredamento stagionale è che non deve costare molto: potete trovare ottime offerte su articoli stagionali in posti Ikea o altri siti online di arredamento lowcost.

Conclusione

Speriamo che le nostre idee vi siano state utili come punto di partenza. Il vostro ambiente sensuale può essere qualsiasi cosa vogliate, ma è importante avere una sorta di piano, altrimenti rischiate di sprecare tempo e denaro in cose che non funzionano per voi.

Vi consigliamo di iniziare per gradi, scegliendo una cosa per ogni categoria (illuminazione, musica ed effetti sonori) finché la vostra casa non sembrerà più romantica di prima.